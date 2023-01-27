Provokatör skandala doymuyor... Paludan, Erdoğan’a seslendi! Her Cuma Kuran yakacakmış!

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.

Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, skandal bir açıklamaya imza attı.

Paludan, Ankara, İsveç'e NATO'ya giriş izni verene kadar her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıkladı.

HER CUMA KURAN YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Sputnik International'da yer alan habere göre, Paludan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve adeta Türkiye'yi tehdit eden şu provokatif açıklamaya imza attı;

'Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu ilan edeceğim. Madem İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemiyor, bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmem gerekiyor.'

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Aynı habere göre, Paludan bugün Kopenhag'da Türk büyükelçiliği dışında, biri cami yakınında ve biri Rusya büyükelçiliği yakınında olmak üzere üç yerde Kuran yakmayı planlıyor.

İsveç'in aksine, Paludan'ın Danimarka'da izne ihtiyacı yok.

Ancak bir eylemi gerçekleştirmeden 24 saat önce yetkililere haber vermesi gerekiyor.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA SKANDAL YANIT

Geçtiğimiz günlerde ülke basınına konuşan Paludan, Türkiye'ye gol attığımda işte bu diye düşündüm' dedi ve ekledi; 'İşler hayal ettiğim gibi olmadı.'

Expressen gazetesinin 'pişman mısın?' sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı verdi;

'Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.'