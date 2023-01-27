İsveç’in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile deşifre oldu

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in ikiyüzlülüğünü gün yüzüne çıkaran haber İsrail'den geldi.

Skandal eylemin başrolü Paludan’ın polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç, İsrail'in tepkisi üzerine geri adım attı.

İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, elçilik önünde Tevrat yakılması eylemi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kulman 'Son birkaç gündür bu nefret dolu eylemin gerçekleşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Eylem hazırlığından haberdar olduktan sonra polis ve İsveç Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiklerinin altını çizen Kulman sözlerine şöyle devam etti;

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'İsveç makamlarına yönelik çabalarımız neticesinde söz konusu grup, Tevrat yakma eyleminden vazgeçti.'

Başka bir deyişle İsrail'in talebi üzerine İsveçli makamlar eyleme hazırlanan grubu durdurdu.

İsrailli diplomat İsveç makamlarına teşekkür etti ve karardan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ: BİR KERE DAHA KINIYORUZ

İsveç'in imza attığı çifte standarta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.'

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İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Erdoğan'ın NATO kapısını kapattığı İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu yansıtan açıklama ise bizzat Başbakan Ulf Kristersson'dan gelmişti.

Başbakan ülke için hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pål Jonson ile kameraların karşısına geçen Kristersson, 'İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum' sözleri ile İsveç'in içinde bulunduğu durumu özetledi.

Bu açıklama 'Başbakan İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu itiraf etti' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.