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ABD basınından Biden'a skandal Erdoğan çağrısı... Bu defa FETÖ'cüleri savundular!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Türkiye#Recep Tayyip Erdoğan
ABD basınından Bidena skandal Erdoğan çağrısı... Bu defa FETÖcüleri savundular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:49

Alman Stern, İngiliz The Economist ve Bloomberg'in ardından ABD basını da skandal bir habere imza attı. ABD'de yayın yapan haftalık dergi Washington Examiner, 'Biden, Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalı' başlıklı haberi ile Biden'a skandal bir çağrıda bulundu. Derginin internet sayfasında yayınlanan haberde FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter'den ise övgü dolu sözlerle bahsedildi

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Alman Stern dergisi tepki çeken bir bir kapak ile okurlarının karşısına çıkmıştı.

Türkiye'nin tepkisini çeken derginin imza attığı skandalın yankıları sürerken ABD basınından da benzer bir adım geldi.

ABD'de yayın yapan haftalık dergi Washington Examiner internet sayfasında yer alan 'Biden, Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalı' başlıklı haberi ile Biden'a skandal bir çağrıda bulundu.

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Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağı Alman Stern dergisinden skandal Erdoğan kapağıHaberi görüntüle

FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter'den övgü dolu sözlerle bahsedilen haberde şu ifadelere yer verildi;

'Kanter, Türk kökenine rağmen ABD vatandaşıdır ve yasal olarak vatandaşlığa geçmek için gereken saygıyı ve ciddiyeti göstermiştir. Bu nedenle, ABD hükümetinin tam korumasını hak ediyor.'

Haberde 'Eğer Türkiye'nin basketbolcu Enes Kanter'e 500 bin dolar ödül koyduğu doğruysa, ABD Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamalı' denildi.

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İsveç'teki skandal eylemin ardından Türkiye'nin İsveç'e NATO kapısını kapatmasına da değinilen haberde şu skandal ifadeler yer aldı;

'Erdoğan, dünya meselelerinde habis bir kanser. Diplomatik olarak, İsveç'in NATO'ya katılmasını engelliyor. Askeri olarak Suriye'de kanlı saldırılar düzenliyor.'

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Bloombergden tepki çeken Türkiye analizi... Skandal Erdoğan çağrısıBloomberg'den tepki çeken Türkiye analizi... Skandal Erdoğan çağrısı!Haberi görüntüle

'TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN' ÇAĞRISI YAPTILAR

Washington Examiner Tom Rogan imzalı bir başka haberinde ise Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savundu.

'Türkiye ve Macaristan NATO'dan çıkarılmalı' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye ve Macaristan'ın ABD ve NATO müttefiklerinin beklentiyi karşılayamayacakları artık aşikar. Her iki ülke de ittifaktan uzaklaştırılmalıdır.'

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Economistten skandal Türkiye kapağı İngiliz dergi seçimde neden taraf olduEconomist'ten skandal Türkiye kapağı! İngiliz dergi seçimde neden taraf oldu?Haberi görüntüle

Alman dergi Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde skandal ifadeler kullandı.

'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile okurlarının karşısına çıkan Stern, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda 'Putin ve Batı ile müzakere ediyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş başlatıyor' denildi.

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Dünya Erdoğanın sözlerini konuşuyor... İsveçten acı itiraf: İzin yokDünya Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor... İsveç'ten acı itiraf: İzin yok!Haberi görüntüle

Erdoğan'ın uluslararası sahnede boy gösterdiğinin altını çizen Stern 'Ama evinde güç için amansızca savaşması gerekiyor' yorumunda bulundu.

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'Erdoğan, Ukrayna’dan Suriye’ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor' diyen Alman dergi yazıda şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan bir seçim yenilgisini kabul eder mi? Partisi ortağı MHP askeriye ve emniyet güçlerine öylesine yerleşmiş durumda ki, kimi uzmanlar onun halkın aksi yöndeki tercihine rağmen iktidarda kalabileceğine dair spekülasyonlar yapıyor.'

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#ABD#Türkiye#Recep Tayyip Erdoğan

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