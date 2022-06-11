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Pişkinliğin böylesi… Çaldığı parayı damada borç verdi!

#Çin#DÜĞÜN#Hırsızlık
Pişkinliğin böylesi… Çaldığı parayı damada borç verdi

Çin’de yaşanan bir olay sosyal medyada paylaşılınca bir anda gazete manşetlerine taşındı. Çinli bir adamın sınıf arkadaşından çaldığı parayla yaptığı şey hem şaşkınlığa hem de infiale yol açtı. Konu ülkenin sosyal medya sitesi Weibo’da da gündem oldu.

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Çin'de düğün gününde bir sınıf arkadaşından 3 bin 700 ABD doları çalıp çalınan parayı damada 'ödünç veren' kişi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Düğünden önce damadın babasının evine giren bir adam sınıf arkadaşından düğün hediyesi parasını çaldı.

Kilitli bir dolabın olduğu odaya giren hırsız 25.000 yuan (3.700 ABD Doları) çaldı, sonra düğüne gitti, yeni evlilere hediye olarak çaldığı paranın küçük bir miktarını geri verdi ve çalınan paranın bir kısmını da damada ödünç verdi

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden Soyadı Song olan adam 30 Mayıs'ta bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı ve Zhou soyadlı sınıf arkadaşlarından birinden 25.000 yuan (3.700 ABD Doları) çaldığı için aynı zamanda 3.000 yuan da (450 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

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GİZLİCE YATAK ODASINA GİRDİ

Zhou'nun düğün yemeği yerel bir otelde veriliyordu ama başlamadan önce Song beklenmedik bir şekilde onun yerine Zhou'nun evine geldi. Oradayken Song, kimse fark etmeden Zhou'nun babasının yatak odasına girdi.

Song kapıyı kilitledi ve kilitli çekmeceli bir gardırobun içindekileri kimse fark etmeden karıştırmaya başladı. Çekmeceyi açmak için zorladı ve çift için bir düğün hediyesi olarak düşünülmüş önemli miktardaki parayı buldu.

Song parayı bölüştürdü ve geri kalan parayla birlikte yatak odasından ayrılmadan önce yatak odasının balkonuna yakın bir kutuya 3.700 yuan (555 ABD Doları) sakladı.

Daha sonra Zhou'nun ailesiyle düğün ziyafeti için otele gitti. Song, çalınan paranın 500 yuanını (75 ABD Doları) yeni evlilere düğün hediyesi olarak verdi. Daha sonra, Zhou'ya çalınan parayı da kullanarak 5.000 yuan borç vererek cömert bir arkadaş gibi davrandı.

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DAMADA BORÇ VERDİ, KALANINI KENDİ PARASI GİBİ HARCADI!

Düğünden sonra Song çaldığı parayı harcamaya devam etti ve kendi parasını kullandığı algısını sürdürmeye çalıştı.

O gecenin ilerleyen saatlerinde Song, yerel polis tarafından tutuklandı.

Song'un daha önce sabıka kaydı olduğu ve 2018'de bir kez 10 ay, 2020'de de bir yıl olmak üzere iki kez cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Hikâye anakara Çin sosyal medyasını büyüledi. Birçoğu Song'un bir tanıdıktan bu kadar bariz bir şekilde bu kadar küçük bir miktar para çalarak neden hapse girme riskini aldığını anlayamadı.

Bir Weibo kullanıcısı şunları söyledi: “Ne düşündü? Sınıf arkadaşından parayı çal, sonra parayı ona geri ver ve kimse fark etmeyecek mi?”

Pişkinliğin böylesi… Çaldığı parayı damada borç verdi
Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya inanamadı 

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Bir başkası, "Gerçekten utanç vericiydi. Bundan sonra Song'un hiç sınıf arkadaşı ya da arkadaşı yokmuş gibi yaşaması muhtemel.”

Bir diğeri de “Bir yıl dokuz ayda 25.000 yuan kazanamaz mıydı? Şimdi hapiste.” yorumunu yaptı.

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#Çin#DÜĞÜN#Hırsızlık

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