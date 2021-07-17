Çin'de akılalmaz olay... Günlerce bayılma numarası yaptı, yakayı böyle ele verdi!

Kalp elektrosu çekildi, kataterler takıldı, sayısız testlerden geçti... Gözaltına alındıktan sonra bayılan ve bir türlü ayılamayınca polis sorgusu yapılamayan adamı kendine getirmek için her yolu deneyen doktorlar tam vazgeçmek üzereyken devreye 'körili pilav' mucizesi girdi!

Çin'in Hubei eyaletinin Xiaogan şehrinde bir adam dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı ve gözaltına alındı. Polis tarafından sorgulanmak istemeyen adam ne yapacağını kara kara düşünürken aklına bayılmış numarası yapmak geldi.

Kafa travması geçirmiş ve sonrasında bayılmış gibi davranan adam kendisine seslenen kimseyi duymuyormuş numarası yaptı ve gözlerini hiç açmadı. Bu numarayı üç gün boyunca ısrarla sürdüren adam polisleri ve sonrasında doktorları da korkuttu.

Kapsamlı muayenelerden geçirilen ve ne derdi olduğu anlaşılmaya çalışılan adam hiç renk vermeden üç gün boyunca sedyede yatmaya devam etti.

Adamı tedavi etmeye çalışan doktorlar her seferinde başarısızlığa uğruyordu.

'Bayılmasının' üzerinden üç gün geçtikten sonra birden uyanan adam herkesi şaşkına çevirdi.

Sedyesinin başında nöbet bekleyen polislerden acıkıp biri körili pilav yemeye karar verip leziz kokuların etrafa saçılmasına sebep olunca adam mucize şekilde birden uyanıverdi.

Polis memuru ifadesinde 'Yediğim yemeğin oldukça güçlü bir kokusu vardı. birden adamın hareket ettiğini ve kafasını kaldırdığını gördüm.' dedi.



Adam sonra yavaşça yattığı sedyeden doğruldu...

Şüpheli, polise yaptığı açıklamada 'Evet, pilavın kokusuna dayanamadım. Üç gündür boş olan midem ve dayanılmaz açlığım beni gafil avladı.' ifadesini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor