Çin'den dünyayı şoke eden adım: 'Gizemli silah' uzaya gönderildi!

Haberin Devamı

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyona yakın cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor.

Çin'den gelen son hamle bu yarışın uzaya da taşındığını gözler önüne serdi. 'Gizemli silah' olarak da anılan Shijian 21 uzaya fırlatıldı.

Shijian 21'in 'gizemli silah' olarak anılmasının nedeni ise cihaz hakkında elimizde son derece az bilgi olması.

Çin Shijian 21 ile 'uzay enkazını nötralize etmeyi' amaçlayan teknolojiyi test edeceğini duyurdu. Ancak Çin'in bunu bir silah olarak kullanabileceği belirtiliyor.

Askeri uzmanlar Shijian 21'in uzun vadede 'düşman' uydularını düşürmek için kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.

Başka bir deyişle söz konusu uydu ile olası bir itilaf durumunda çatışmalar ilk defa uzaya da sıçramış olacak.

Haberin Devamı

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.