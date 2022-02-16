Pekin 2022'de şoke eden olay! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı! 'Beyni mi dondu!'

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Çin'in başkenti Pekin'de devam eden 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın kuzey kombine mücadelesinde şoke eden bir olay yaşandı.

Kuzey kombine nedir?

Kuzey kombine, kayakla atlama ve kayaklı koşunun bir arada yapıldığı bir daldır. İki gün süren mücadelelerin ilk gününde kayakla atlama, ikinci gününde ise 10 kilometre kayaklı koşu yarışı yapılır. Kayakla atlamadaki puanlara göre sporcular kayaklı koşuda süre avantajı yakalarlar ve rakiplerinden önce start alırlar. Kayaklı koşuyu önde bitiren sporcu ise kazanan olur.

Jarl Magnus Riiber'den büyük hata! Altın madalya kaçtı

Kuzey kombinede tarihin en büyüğü olarak gösterilen Norveçli sporcu Jarl Magnus Riiber, kayakla atlamada rakiplerine büyük fark atarak kayaklı koşuya en yakın rakibinin 44 saniye önünde başladı. Rahat bir şekilde mücadelesini sürdüren Riiber, 2,5 kilometrelik parkurda ilk turunu bitirmek üzereyken yanlış yola girerek avantajını kaybetti. Hatasını bir süre sonra anlayan ve geri dönen Riiber için iş işten geçti.

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Jarl Magnus Riiber'in hatası sonrasında Norveçli diğer sporcu Joergen Graabak altın madalyayı kazandı. Yine Norveçli Jens Luraas Oftebro gümüş madalyaya uzanırken Japon sporcu Watabe ise bronz madalyayı aldı.

Yaptığı hata altın madalyaya mal olan Jarl Magnus Riiber, mücadeleyi 8. sırada tamamladı.

"Soğuk beynini mi dondurdu?"

-20 derecede koşulan mücadeleyi canlı yayında anlatan spiker, Riiber'in hatası sonrası; "Soğuk beynini mi dondurdu?" şeklinde yorum yaptı.

Riiber bu hatayı neden yaptı? Koronavirüs karantinası nedeniyle pisti tanıyamamak, soğuk ve yoğun kar yağışı...

Jarl Magnus Riiber, olimpiyat için Pekin'e geldikten sonra testi pozitif çıktığı için karantinaya girdi. Günlerce odasından çıkamayan 24 yaşındaki sporcu, yarışın yapılacağı pisti tanıma fırsatı da bulamadı.

Riiber piste ilk kez bu mücadele için çıkmıştı. -20 derece sıcaklıkta koşulan yarış sırasında kar yağdığı için pist üzerindeki çizgiler görünmez hale gelmişti. Gideceği yönü belirten küçük bir tabeladan başka Riiber'e yardımcı olacak bir işaret yoktu.

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"Aptalca bir hata, üzgünüm"

Yarış sonrası açıklamalar yapan Riiber; "Aptalca bir hata yaptım. Dünyanın gözleri önünde altın madalya şansını bu şekilde kaçırmak hiç eğlenceli değil. İki hafta boyunca karantinadaydım, temiz hava alamadım. Vücudum normal çalışmıyordu." diye konuştu.

2016'da da benzer bir hata yapmış ve altın madalyayı kaçırmıştı

Jarl Magnus Riiber, 2016 yılında, 18 yaşındayken de buna benzer bir hata yapıp dünya şampiyonu olma fırsatını kaçırmıştı. Finlandiya'nın Lahti şehrinde düzenlenen dünya şampiyonasında kayakla atlamayı yine ilk sırada geçen Riiber, kayakla koşuda parkur sonunda stadyum bölgesine girerken yanlış yöne girerek hatasını düzeltmeden devam etmiş ve diskalifiye edilmişti.

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Riiber, kuzey kombinede son 3 dünya şampiyonası sezonunu ilk sırada tamamlıyor.