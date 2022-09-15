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Onları ölüm bile ayıramadı…. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesiyle ilgili kimsenin bilmediği detay… Prens Philip henüz gömülmedi!

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Cenaze Töreni#Prens Philip
Onları ölüm bile ayıramadı…. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesiyle ilgili kimsenin bilmediği detay… Prens Philip henüz gömülmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 16:37

19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açılan Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi büyük ilgi gördü. Kraliçeyi görmek isteyen vatandaşlar Westminster Salonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir yandan da cenazeyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2. Elizabeth’in geçen yıl ölen eşi Prens Philip’le ilgili detaysa herkesi şaşkına çevirdi…

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Geçen hafta öldüğünden beri dünyada en çok konuşulan kişi olmayı sürdüren Kraliçe 2. Elizabeth’in son yolculuğu, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde sona erecek.

Cenaze günü Birleşik Krallık genelinde resmi tatil olacak ve etkinliğin milyonlarca kişi tarafından televizyonda izlenmesi bekleniyor.

LONDRA KÖPRÜSÜ OPERASYON’U SÜRÜYOR

Kraliçe'nin ölüm planlarının kod adı olan Londra Köprüsü Operasyonu’na göre 2. Elizabeth cenaze töreninin ardından Windsor Kalesi'ne götürülecek ve ömrünün büyük bir kısmını birlikte geçirdiği eşi Prens Philip’e kavuşacak.

Peki Kraliçe Prens Philip ile birlikte gömülecek mi? Bu konuyla ilgili şaşırtıcı bir detay daha İngiliz basınında yer alarak ortaya çıktı.

Onları ölüm bile ayıramadı…. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesiyle ilgili kimsenin bilmediği detay… Prens Philip henüz gömülmedi
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TÜM AİLE AYNI YERE GÖMÜLDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki ‘Kral George VI Anıt Şapeli'ne yerleştirilecek ve kocası Prens Philip ile birlikte olacak.

Burası aynı zamanda babası Kral George VI, annesi Kraliçe Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in dinlenme yeridir.

Ancak 9 Nisan 2021’de ölen Prens Philip’le ilgili şaşırtıcı bir durum söz konusu. Prens bir yıldan fazla bir süre önce hayatını kaybetmiş olmasına rağmen henüz gömülmüş değil.

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PRENS PHILIP’LE İLGİLİ ŞAŞIRTICI DETAY

Prens Philip’in naaşı şu anda Kraliyet Mahzeninde, özel bir bölmede saklanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth de tüm törenlerin tamamlanmasının ardından eşi Prens Philip’le birlikte gömülecek.

St. George Şapeli, 1475 yılında Kral III. Edward tarafından kuruldu ve o zamandan beri birçok kraliyet töreninin merkezinde yer aldı.

19. yüzyılda Kraliyet Ailesi için resmi olarak seçilen mezar yeri oldu ve onlarca üyesi için son dinlenme yeri haline geldi.

Onları ölüm bile ayıramadı…. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesiyle ilgili kimsenin bilmediği detay… Prens Philip henüz gömülmedi
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AYRI AYRI MEZAR YERLERİ VAR

Şapelin kendisi, Royal Vault, Altar ve Albert Memorial Chapel gibi birkaç ayrı mezar yeri içerir.

Şapelin Kraliçe'nin gömüleceği kısmı 1969'da inşa edildi. Kraliçe'nin babası George VI, Kraliyet Kasası'ndan buraya taşındı.

Kraliçenin tabutu cenaze günü sabah 6.30'da Westminster Hall'dan Westminster Abbey'e götürülecek.

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TELEVİZYONDA YAYINLANACAK

Tören saat 11.00'de gerçekleşecek. Hizmetle ilgili daha fazla ayrıntı zamanı geldiğinde yayınlanacak, ancak törene Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin liderlik etmesi bekleniyor.

Cenaze günü öğle saatlerinde iki dakikalık ulusal bir saygı duruşu yapılacak.

Televizyonda yayınlanacak olan devlet cenazesi, 1965'te ölen Winston Churchill'in televizyondaki cenazesinden bu yana yarım yüzyıldan fazla bir süredir ilk.

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Ayinden sonra tabut, Windsor'a götürüleceği Buckingham Sarayı'nın arkasındaki Wellington Kemeri'ne alayla gidecek.

Windsor'da tabut, uzun bir yürüyüşle St. George Şapeli'ne gidecek ve burada özel bir taahhüt hizmetinin sonunda dinlenmeye çekilecek.

Onları ölüm bile ayıramadı…. Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesiyle ilgili kimsenin bilmediği detay… Prens Philip henüz gömülmedi
HALKA UYARI YAPILDI

Yas tutanlar ve halktan tabutu görmek isteyenler 19 Eylül’e kadar, 17.30'dan sabah 6.30'a kadar günde 24 saat tabutun önünden geçebilecekler.

Westminster Hall'daki bu saygı duruşu benzeri etkinliğe katılmak isteyen kişilere, saatlerce ayakta durmak zorunda kalacakları ve büyük bir kalabalık beklenirken geceyi beklemek zorunda kalabilecekleri söylendi.

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