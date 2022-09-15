Lüks yolcu gemisinde yaşam başlıyor… Eviniz dünyayı gezen bir gemide olsun ister misiniz? Fiyatı açıklandı, peynir ekmek gibi satılıyor!

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22 metrekare stüdyo bir daireye ne kadar para vermeyi gözden çıkarırdınız?

Önce gelir bu 22 metrekarenin içinde neler var ona bir bakalım…

22 METREKARELİK STÜDYO DAİRE

Broşüre göre, depolama üniteleri, dolap ve döner kol üzerine monte edilmiş bir TV gibi mobilyalarınız olacak. Ancak oturma odasını yatak odası alanından ayıran bir duvarınız olmayacak. Kingsize yatağınız aynı zamanda mekânı bölen bir ayırıcı görevi yapacak.

Üstelik bu dev yatak kullanmadığını zaman duvara kaldırılarak saklanabiliyor ve size yer kazandırıyor. UZAKTAN ÇALIŞANLARA DA UYGUN

Uzaktan çalışanlar için güçlü bir wifi servisi de bulunan bu dairelerde evden çalışmak çok kolay değil ama çalışmak zorunda olanlar yine de salonda, yani genel yaşam alanında, yatağın karşısındaki masa ve iki sandalyeyi kullanabilirler.

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Stüdyo dairede bu genel yaşam alanını banyodan küçük bir bar ayırıyor.

Küvet olmamasına rağmen, pastel tonlardaki banyo modern mobilyalara ve milyonlarca dolarlık bir apartman dairesindeki bir banyoya rakip olabilecek parlak bir makyaj masasına sahip.

Peki bu küçük ama lüks döşenmiş ve birçok ihtiyaca aynı anda cevap veren daire nerede dersiniz?

DEV ‘MAHALLE’ 2025’TE SUYA İNECEK

2025'ten itibaren dünyayı durmadan dolaşacak lüks yolcu gemisi MV Narrative'de bir stüdyo daire satın alabilir ve orada ikamet edebilirsiniz. Evet doğru duydunuz: Sürekli olarak dünyayı dolaşabilir ve 3,5 yılda bir dünya turu yapacak olan bu gemide sürekli denizde dolaşarak ömrünüzü geçirebilirsiniz.

Storylines tarafından başlatılan girişime göre dünyayı süresiz olarak dolaşacak ilk lüks konut yolcu gemisi MV Narrative’in inşası sürüyor. Geminin 18 katlı olacağı açıklandı.

2025’te tamamlanması ve dünya turuna başlaması beklenen kruvaziyer tipi geminin boyu tam 741 metre olacak ve 11 katı da özelleştirilebilir yani buradan daire satın alan kişiler tarafından yeniden tasarlanabilir halde bulunacak.

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547 DAİRE SATIŞA ÇIKTI

Gemi ve içinde bulunacak bin kişi, 2025 yılına kadar bu eşsiz yaşam boyu yolculuğa başlamayacak ancak geminin 547 yüzer dairesi ilgilenen birçok alıcının kalbini ve cüzdanını şimdiden ele geçirmeye başladı.

Storylines'ın pazarlama başkan yardımcısı Katie Drew, ağustos ayında Insider'a verdiği demeçte, bazı kat planlarının neredeyse tükendiğini açıkladı.

FİYATI AÇIKLANDI

Bu ilginç yaşam tarzını sunan dairelerin fiyatı ise 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Bu rezidanslar, lüks New York City daireleriyle karşılaştırıldığında ve 22 metrekare olduğu düşünüldüğünde 1 milyon dolarlık fiyat çok görünebilir.

Üstelik şirketin broşürüne göre, stüdyo evin fiyatı, çift kişilik birimde kişi başına yaklaşık 2bin 600 dolar olan aylık 'yaşam ücretlerini' bile içermiyor. GEMİ TÜRKİYE’YE DE UĞRAYACAK

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Yine de sürekli olarak dünyanın çevresini dolaşacak bir gemide yaşamak fikri birçok insanın aklını çelmiş gibi görünüyor.

Gemide sürekli olarak sağlık personeli bulunacak, içinde birçok havuz, aquapark da olan bir marina, bir bowling salonu ve spor salonları da bulunuyor.

Ve geminin dünya turu boyunca, sakinler birkaç günlerini İstanbul, Kotor, Karadağ ve Palermo, gibi uluslararası turizm cennetlerinde geçirebilecek.