Bavulda bulunan gizemli cesetler iki küçük çocuğa ait çıkmıştı… Çocukların annesi Güney Kore’de tutuklandı!

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Yeni Zelanda polisi, Auckland'da yaşayan bir ailenin, bir depodan satın alıp evlerine getirdikleri eşyaların arasından insan kalıntıları çıktığını açıkladığında tüm dünya bu haberle sarsılmıştı.

Soruşturma genişledikçe ortaya çıkan yeni detaylar ise yaşananların dehşetini sadece artırdı.

Polis önce, bulunan insan kemiklerinin iki çocuğa ait olduğunu keşfetmişti. Yeni Zelanda polisi vakayı çözebilmek çin haftalarca uğraştı

GERÇEK BİR KÂBUSU YAŞADILAR

Yetkililer araştırmalarına devam ettikçe kâbus gibi olayın detayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan iki çocuğu öldürdüğü iddiasıyla Güney Kore'de bir kadın tutuklandı.

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Auckland polisi, iki cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan 42 yaşındaki kadının iadesini talep etti.

Güney Koreli yetkililer, bugün kadını iki cinayet suçlamasıyla kendi yasaları uyarınca tutuklama emriyle tutukladı.

Yaşları 5 ve 10 olan iki küçük çocuğun kalıntıları, Auckland’da yaşayan bir aile tarafından, bir açık artırmada satın alınmıştı. Çocukların annesi olduğu düşünülen 42 yaşındaki kadın Güney Kore'de kıskıvrak yakalandı

CESETLERİ BAVULA KOYUP DEPOYA KİLİTLEMİŞ!

Bir depoya konan eşyalar üzerinden 2 yıl geçtikten ve depo kirası da hiç ödenmedikten sonra açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

Polis, bavullardan kemikleri çıkan çocukların en az birkaç yıldır depoda bulunduğunu tespit etmişti.

Yeni Zelanda polisi, ülkenin Güney Kore ile yaptığı iade anlaşması kapsamında kadın için tutuklama emri talep etti ve suçlamaların yöneltilmesi için kadının Yeni Zelanda'ya iade edilmesi için başvuruda bulundu.

Güney Kore ulusal polis teşkilatı, kadının Ulsan şehrinde bir apartman dairesinde sabah 1'de tutuklandığını söyledi.

Kadın daha sonra başkent Seul'e giden bir arabaya bindirirken yüzünü paltosunun kapüşonuyla kapattı.

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KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kadının ismi ve hakkındaki diğer bilgiler açıklanmadı.

Yetkililer, polis soruşturması sonucu ağustos ayı sonlarında, iki çocuğun aile üyesi olduğuna inandıkları bir kadının kimliğini tespit ettiklerini söylemişti.

Bir polis memuru o sırada haber ajanslarına verdiği demeçte, Kore doğumlu bir Yeni Zelandalı olan kadının 2018'de Güney Kore'ye geldiğini ve o zamandan beri herhangi bir ayrılış kaydı olmadığını söylemişti.

Yeni Zelanda makamları, iade süreci tamamlanana kadar kadının Güney Kore'de gözaltında tutulmasını talep etti. Tutuklanan kadın yüzünü böyle sakladı

KADININ ÇOCUKLARIN ANNESİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

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AFP haber ajansında yer alan haberde, kadının kurbanların annesi olduğunun tahmin edildiği yer aldı. Kadının Yeni Zelanda'daki eski adresi, valizlerin tutulduğu depoda kayıtlıydı.

Yerel medya ise, ailenin birkaç yıl Auckland'da yaşadığını aktarıyor. Medya, çocukların cesetlerinin bavula konulmasından bir yıl önce, babalarının da kanserden öldüğünü belirtiyor.