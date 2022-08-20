Korku filminden beter! Satın aldıkları bavuldan insan kalıntısı çıktı… Dört yıl önce ölen iki çocuğun kimlikleri tespit edildi!

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Yeni Zelanda polisi, Auckland'da yaşayan bir ailenin, bir depodan satın alıp evlerine getirdikleri eşyaların arasından insan kalıntıları çıktığını açıkladığında tüm dünya bu haberle sarsılmıştı.

Soruşturma genişledikçe ortaya çıkan yeni detaylar ise yaşananların dehşetini sadece artırdı.

Polis önce, bulunan insan kemiklerinin iki çocuğa ait olduğunu keşfetmişti.

BAVULLARDAN İKİ ÇOCUK CESEDİ ÇIKTI!

Daha sonra yapılan açıklamada ise ölen ya da öldürülen çocukların 5 ila 10 yaşları arasında olduğu tespit edilmişti.

Son gelen haberlere göre çocukların akrabaları Yeni Zelanda sınırlarında ve iki çocuk da dört yıl önce ölmüş.

Yani birileri iki çocuğu öldürüp cesetlerini bir bavula koymuş ve bavulu da birçok başka eşya ile birlikte bir depoya kaldırmış.

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Ailenin eve getirdiğinde açtığı kilitli bavullarda aynı zamanda 'bebek arabaları ve oyuncaklar' vardı… Eşyalar bu depodan satın alınmıştı

EŞYALARI DEPODAN SATIN ALDILAR

Bu tür depolar kiraları ödenmezse belli bir süre sonra açılıp, içindeki eşyalar açık artırmayla satılıyor.

Auckland'daki talihsiz aile de işte böyle bir depodan çok miktarda eşyayı satın almış ve ucuza aldıkları bu eşyaları değerlendirmek istemişti.

Aile, başlarına gelen bu olay yüzünden yaşadıkları şoku hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

Polis yetkilileri ailenin olayla bir ilgisinin bulunmadığını, aileye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini ve bu korkunç durumda kalan kişilerin sadece büyük bir talihsizlik yaşadığını belirtmişti.

Depo müzayedesinden alınan iki ayrı bavulda ölü bulunan çocukların ebeveynleri, polis tarafından Asya'da yaşarken bulundu. Ancak ailenin Asya’da nerede olduğu açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak basına konulan bir komşu Newshub'a verdiği demeçte “Aile için üzülüyorum çünkü bununla hiçbir ilgileri yok” dedi. “Bu korkunç, kahrolası ve korkutucu bir şey.” ANNE BABALARI ASYA KITASINDA

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Dedektif Müfettiş Tofilau Faamanuia Vaaelua yaptığı açıklamada, beş ila on yaşları arasındaki ve erkek veya kız oldukları bilinmeyen çocukların Yeni Zelanda'da da henüz kimliklerinin belirlenememiş ailelerinin olduğunu söyledi.

Müfettiş Vaaelua çok kısa süre içinde güvenlik kamerası görüntülerinin analiz edileceğini, ancak cesetlerin saklandığı süre göz önüne alındığında polisin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini söyledi.