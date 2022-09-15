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Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi!

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#Kraliçe Elizabeth#Cenaze#İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:51

19 Eylül pazartesi günü için düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açılan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi büyük ilgi gördü. Kraliçeyi görmek isteyen vatandaşlar Westminster Salonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cenaze töreni için hazırlıklar titizlikle devam ederken Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi için geri sayım başladı.

19 Eylül pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi dün Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabası üzerinde Buckingham Sarayı'ndan Westminster Salonu'na götürülen kraliçenin cenazesi dört gün boyunca Westminster Salonu'ndaki katafalkta kalacak.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

Katafalka konma, Hükümdarlara, Konsort Kraliçelere ve bazı siyasi liderler için düzenlenen resmi bir tören. Bu tören bir siyasi lider için son olarak 1965 yılında Winston Churchill için düzenlenmişti.

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İKİ KİLOMETRELİK KUYRUK İNSANLAR AKIN ETTİ

Katafalkın dört bir köşesi 24 saat boyunca Kraliyet askerleri tarafından korunurken, kraliçeyi görmek isteyen vatandaşlar da Westminster Salonu önündeki kuyrukta saatlerdir bekleyişlerini sürdürüyor. Kuyruk Lambeth Köprüsü'nden Westminster Salonu'na kadar, yani yaklaşık iki kilometre boyunca uzanıyor.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

NÖBET TUTAN ASKER BAYILDI

Vatandaşlar kraliçeyi görmek için saatlerce beklerken, Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunun yanında nöbet tutan bir asker bayıldı. Asker, bayılmadan önce ayakları üzerine sallanmaya başladı ardından da yüzüstü yere düştü. Çevredekiler yardım için bayılan askerin yanına koşarken canlı yayın kısa süreliğine kesildi.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi
MEGHAN MARKLE'A 'CASUS' SUÇLAMASI

Dünya liderlerinin buluşacağı tören için hazırlıklar büyük bir titizlikle devam ederken Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

Meghan Markle'a yönelik casus suçlamaları dış basında da geniş yer aldı.

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü için onlarca teori ortaya atılsa da bazı kullanıcılar iddianın saçma olduğunu ve söz konusu potluğun nedeninin iç çamaşırı askısı olduğunu öne sürdüler.

Konuya ilişkin kraliyet ailesinden bir açıklama gelmese de, iddia sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

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Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ

Kraliçe'nin cenaze töreni Pazartesi günü Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Kraliçe 1953'te bu tarihi kilisede düzenlenen törenle taç giymiş, eşi Prens Philip'le 1947'de yine burada yapılan bir törenle evlenmişti.18. yüzyıldan bu yana burada bir hükümdar için cenaze töreni düzenlenmemişti. Fakat Ana Kraliçe'nin 2002'deki cenaze töreni bu kilisede yapılmıştı.

Dünyanın dört bir yanından liderler, pazartesi günü yapılacak törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek. Törene Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyor.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

SİDNEY HALKINA ÖZEL MEKTUP

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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in 1986 yılında Sidney halkına yazdığı ve 2085 yılında açılmasını istediği mektubun olduğu öğrenildi. Mektup, o zamandan beri, Sidney'de 19. yüzyıldan kalma bir mimari miras alanı olan Kraliçe Victoria Binası'nda korumaya alındı.

Mektubun içeriği bilinmezken, Kraliçe'nin mektubu Sidney belediye başkanına gönderdiği ve Avustralya, Sidney’in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına hitabıyla başlayan mektupla ilgili olarak Kraliçe’nin Belediye Başkanı’na "2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney halkına mesajımı iletir misiniz?" dediği ifade belirtildi.

Cenaze töreni için geri sayım başladı...Halk kraliçeyi görmek için kuyruğa girdi

TÜRKİYE'DEN 13 TON ÇİÇEK YOLA ÇIKTI

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek yas ve Cenaze töreninde kullanılacak çiçekler için Antalya ve Isparta'dan sipariş edilen Çiçek taleplerinde büyük artış oldu. Çiçeklerin İngiltere'ye ulaştırılmasını sağlayan Turkish Cargo bu zamana kadar 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı. Firma özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere’ye ulaştıracak.

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#Kraliçe Elizabeth#Cenaze#İngiltere

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