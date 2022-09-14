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Tam 30 yıl önce yapıldı! İşte Kraliçe II. Elizabeth'in bilinmeyen sırrı

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#Kraliçe Elizabeth#Cenaze#Tabut
Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:50

Geçtiğimiz hafta İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'i taşıyacak tabutun bundan tam 30 yıl önce hazırlandığı ortaya çıktı. Kraliçenin tabutunun kurşun kaplı olduğu için son derece ağır olduğu ve en az 8 kişi tarafından taşınabildiği belirtiliyor. Peki kurşun kaplı tabutların sırrı ne? İşte dikkat çeken detaylar...

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin detaylar tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Dünya liderlerini buluşturacak cenaze töreni için en az 6 milyar sterlinin harcanacağı konuşulurken geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi dün akşam Londra'ya getirildi.

Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı

8 kraliyet askeri tarafından taşınan Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu cenaze aracına yerleştirilip Buckingham Sarayı'na götürüldü. Aracın güzergâhı üzerinde binlerce kişinin yağmur altında beklediği ve kraliçeyi selamladığı görüldü.
Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı

Kraliçe'nin cenazesini karşılamak isteyen halk, Buckingham Sarayı ve etrafında toplandı

KURŞUN KAPLI TABUTUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

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Kraliçe II. Elizabeth'in naaşının taşındığı tabut, sıradan tabutlara göre oldukça ağır. Bunun sebebi ise tabutun kurşun ile kaplı olması.

Kraliyet ailesine mensup bireylerin öldükten sonra kurşun kaplı tabutlara yerleştirmesi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve bunun bilimsel bir açıklaması var.

Kurşun kaplı tabutlar hava geçirmez özellikleri sayesinde nemin içeri girmesini engeller. Bu sayede tabutun içerisindeki ceset bir yıla kadar korunabilir.

Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı

Kraliçenin tabutunun kraliyet bayrağına sarılı olduğu görüldü

400 YILDIR UYGULANAN GELENEK

Kraliyet kayıtları 1603'te ölen I. Elizabeth'in de kurşun kaplı tabutla gömüldüğünü gösteriyor. Bu da Kraliyet ailesinin kurşun tabut geleneğini en az 400 yıldır devam ettirdiğini ortaya koyuyor.

2002 yılında ölen Prenses Margaret, kurşun tabut geleneğini kenara bırakarak küllerinin babasının tabutunun yanına konabilmesi için yakılmakta ısrar etmişti.

PRENS PHILIP, FREDDİE MERCURY VE JİMİ HENDRİX'İN TABUTLARINI YAPAN FİRMA

Kurşun kaplı tabutlar ilk olarak hassasiyeti ve kalitesi nedeniyle türünün en iyi firması olarak kabul edilen Henry Smith tarafından yapılmıştır.

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Prens Philip'in tabutunu da yapan şirket Diana Dors, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi dünyaca ünlü isimlerin de tabutunu yaptı. Ancak şirket 2005 yılında kapandğı için kurşun kaplı tabutlara ilişkin bilgiler de şirketle beraber bilinmezliğe gömüldü.

Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı

Kurşun kaplı tabutlar son derece ağır olduğu için en az 8 kişi tarafından taşınabiliyor

KRALİÇENİN TABUTU 30 YIL ÖNCE YAPILDI

Kraliyet ailesinin cenaze işlerini 1991 yılında devralan Leverton & Sons firması Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunun o dönemde hazır olduğunu belirtiyor. Bu da kraliçenin naaşını taşıyan tabutun yaklaşık 30 yıl önce hazırlandığını ortaya koyuyor. Tabutu Henry Smith'den devralan yeni şirket tabutun tam olarak ne zaman ve nasıl yapıldığına dair çok az bilgiye sahip.

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TABUT İÇİNDE TABUT

Kraliyet tabutları geleneksel olarak iyi terbiye edilmiş meşe ağacından yapılır. Teknik olarak tabut içinde tabut olarak düşünülebilecek kurşun kaplı tabutlarda içeride bulunan ahşap tabut kurşun ile kaplanır. Dışarıdaki tabut ise pahalı İngiliz meşesinden yapılır.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, doğal olarak, Levertons firması tarafından üstlenilen en prestijli cenaze olacak olsa da, 1789'da kurulan şirket, Kraliçe Elizabeth Bowes-Lyon, Prenses Diana, Prenses Margaret ve eski başbakan Margaret Thatcher gibi isimlerin de cenazesini üstlendi.

Tam 30 yıl önce yapıldı İşte Kraliçe II. Elizabethin bilinmeyen sırrı

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün yankıları sürerken, Kraliçe'nin cenaze töreni ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun, Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki hafta İngiltere'de yapılacak cenaze törenine katılacağını duyurdu. Matsuno, "Kraliçe Elizabeth'in tahtta bulunduğu 70 yıl süresince, İngiliz kraliyet ailesi ve Japon imparatorluk ailesi üç kuşaktır dostane ilişkiler sürdürdüler" diyerek, İmparatoriçe Masako'nun cumartesi günü ülkeden ayrılıp salı günü Japonya’ya dönmelerinin beklendiğini ifade etti. Matsuno, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin cenazeye katılmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.

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#Kraliçe Elizabeth#Cenaze#Tabut

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