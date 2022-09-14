Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor... İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda ediyor

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Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Buckingham Sarayı'na götürülmek üzere Londra'ya ulaştı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınan cenazeye Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence eşlik etti.

Kraliçe'nin cenazesi daha sonra Kraliyet Ailesi'nin merkezi olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'na getirildi. Sarayın önünde binlerce kişi Kraliçe'yi son kez görebilmek için uzun süre boyunca bekledi.

Londra Kraliçe'nin son yolculuğu için son hazırlıklarını yaparken kentten gelen bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Wembley'de çekilen karede yer alan bulutun Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ikonik at binme fotoğrafına benzediğini belirtti.

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İngiliz Daily Mail gazetesi bu kareyi 'Majesteleri gün batımına doğru yola çıktı' başlığı ile okurlarına sundu.

Her Majesty rides off into the sunset: Cloud over London resembles late monarch on a horse https://t.co/0KHXd0cXEi — Daily Mail Online (@MailOnline) September 13, 2022

LONDRA'DA CENAZE TEYAKKUZU

İngiltere’nin başkenti Londra, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için alarmda. Geçen perşembe İskoçya’daki Balmoral şatosunda hayatını kaybettikten sonra naaşı hafta sonu Edinburgh’a getirilen Kraliçe’yi burada 26 binden fazla kişi ziyaret etti.

Elizabeth’in tabutu dün de Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Londra’daki Buckingham Sarayı’na nakledildi. Kraliçe’nin naaşı bugün saat 14.00’te halkın izleyişine açık bir tören alayıyla Westminster Hall’a götürülecek.

Kral 3’üncü Charles’ın önderlik edeceği ve yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen geçit töreni için Kraliyet Parkları’na dev ekranlar kuruldu.

KUYRUKTA 35 SAAT

Cenaze töreniyle ilgili gece gündüz prova yapılırken, kortejin geçeceği güzergâhta yollar polis barikatlarıyla çevrildi.

Kraliçe’yi seven birçok İngilizin dün tören güzergâhında kamp yaptığı görüldü. 19 Eylül’de gerçekleşecek cenaze törenine kadar Kraliçe’nin naaşı Westminster Hall’da ziyaretçilere açık olacak.

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9 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenazesi geçtiğimiz pazar günü Balmoral 'dan Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınmıştı. Cenaze burada 1 gece kaldıktan sonra dün Aziz Giles Katedrali'ne taşındı. Aziz Giles Katedrali'nde Kraliçe'ye şükran ayini düzenlenerek cenaze halkın ziyaretine açılmıştı.

Tahmini 750 bin ile 1 milyon arasında ziyaretçi nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor. Saatte 3 bin kişinin tabutu ziyaret edeceği şekilde bir planlama yapılırken, kuyruğun 8 kilometre kadar uzayabileceği hesaplanıyor.

Ziyaretçilerin kuyrukta 17 ila 35 saat arasında beklemesi gerekeceği düşünülüyor.

10 BİN POLİS GÖREVLİ

Dünya liderlerinin katılacağı cenaze töreni aynı zamanda bir zirve gibi olacağı için, İngilizler aksaklık yaşanmamasına çaba gösteriyor.

Bazı demiryolu hatlarında taşıma kapasitesi yüzde 50 oranında arttırılırken, naaşın ziyarete açık olacağı süre boyunca 10 bin polis memurunun görevde olacağı belirtildi.

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22 KİLOMETRE VEDA KUYRUĞU

Kraliçe’nin cenazesi Londra’daki RAF Northolt havalimanına C-17 askeri kargo uçağıyla taşındı.

Havalimanından Buckingham Sarayı’na giden 22 kilometrelik güzergâh boyunca binlerce İngiliz cenaze konvoyunun geçişini izledi.

ÖFKELİ KRAL CHARLES

Birleşik Krallık turuna başlayan Kral 3’üncü Charles, dün eşi Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a gitti.

Hillsborough Kalesi’ni gezen ve ziyaretçi defterini imzalayan Kral Charles, bu sırada elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek salonu terk etti.