Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor... İngiltere Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda ediyor

Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Buckingham Sarayı'na götürülmek üzere Londra'ya ulaştı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınan cenazeye Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence eşlik etti.

Kraliçe'nin cenazesi daha sonra Kraliyet Ailesi'nin merkezi olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'na getirildi. Sarayın önünde binlerce kişi Kraliçe'yi son kez görebilmek için uzun süre boyunca bekledi.

Londra Kraliçe'nin son yolculuğu için son hazırlıklarını yaparken kentten gelen bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Wembley'de çekilen karede yer alan bulutun Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ikonik at binme fotoğrafına benzediğini belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu kareyi 'Majesteleri gün batımına doğru yola çıktı' başlığı ile okurlarına sundu.

Her Majesty rides off into the sunset: Cloud over London resembles late monarch on a horse https://t.co/0KHXd0cXEi