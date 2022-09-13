Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine hangi dünya liderleri katılacak?

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İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar ünvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası ülkenin en önemli gündemlerinden biri de kraliçe için düzenlenecek cenaze töreni oldu.

CENAZE TÖRENİ 19 EYLÜL'DE

Geçen hafta perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi, Balmoral Kalesi'nden Holyroodhouse Sarayı'na taşınmıştı. Bugün Londra'ya götürülecek cenaze, 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak.

Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacak. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül ise Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacak.



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Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni, İngiltere'nin Winston Churchill'in ölümünden bu yana ev sahipliği yaptığı ilk tam devlet cenazesi olacak. Bu nedenle de cenazeye ilişkin her detay büyük bir titizlikle takip ediliyor.

İŞTE TÖRENE KATILACAK İSİMLER: BİDEN, MACRON VE TRUDEAU...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre cenaze töreni için 2 bin kişilik VIP bir liste hazırlandı.ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern cenaze törenine katılacaklarını açıklayan ilk dünya liderleri oldular.

Törene katılacak diğer liderler arasında, Almanya cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya cumhurbaşkanı Sergio Matarella, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İrlanda başbakanı Micheal Martin, Avustralya başbakanı Anthony Albanese da yer alıyor.



Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia ile Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde gibi Avrupa kraliyetinden önemli isimler de cenaze töreni için Westminster Abbey'de yerini alacak.

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HANGİ DEVLET LİDERLERİ DAVET EDİLMEDİ?

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve Japonya İmparatoru Naruhito'nun da törene katılacağı öğrenilirken Rusya Devlet Başkanı Putin ve onun en yakın müttefiki Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun törene davet edilmediği öğrenildi.

Myanmar'dan Min Aung Hlaing, Suriye'den Beşar Esad ve Kuzey Kore'den Kim Jong-un gibi tartışmaların odağındaki devlet başkanları için henüz net bir açıklama yok ancak İngiliz basını söz konusu isimlerin konuk listesine girmelerinin pek olası olmadığını yazdı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de törene katılmayacağı öğrenilirken İran cenazede sadece büyükelçi düzeyinde temsil edilecek.

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Çin Devlet Başkanı Xi ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katılımlarını henüz doğrulamadı. İngiliz Dailymail gazetesi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetiye aldığı ancak yaşı ve sağlığı nedeniyle katılmasının pek olası olmadığını bildirdi.

Ülkesinde devam eden savaş dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de törende olması beklenmiyor.

OBAMA, TRUMP VE MERKEL TÖRENİ KAÇIRABİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre eski devlet başkanlarının davet edilmesi Buckingham Sarayı'nın takdirinde olacak. Bu da Obama ve Donald Trump ve Angela Merkel gibi isimlerin cenaze törenini kaçırabileceği anlamına geliyor.



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Birleşik Krallık’ı oluşturan 4 ülke olan Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkeleri liderlerinin törende eksiksiz yer alması bekleniyor. İngiltere’nin henüz göreve gelen başbakanı Liz Truss ile muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, törende hazır bulunacak başlıca isimler arasında yer alıyor. Cenaze ayrıca Truss için kendini dünyaya tanıtma fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Kraliyet unvanlarından vazgeçerek eşiyle ABD’ye yerleşen, Kraliçe’nin torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle da dahil olmak üzere, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin tam kadro törene katılması bekleniyor.

DÜNYA LİDERLERİNDEN İLGİNÇ TALEPLER

ABD merkezli Politico dergisi geçtiğimiz günlerde kraliçenin cenaze törenine katılacak liderlerden talep edilen maddelerin yer aldığı resmi bir belgeleye ulaştığını iddia etmişti.

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Derginin iddiasına göre dünya liderlerinden Londra’ya özel uçakla değil, tarifeli uçakla gelmeleri istendi ve liderlerin cenaze törenine katılmak için kendi makam araçlarını kullanamayacağı, bunun yerine Londra'nın batısından toplu halde otobüse bindirilerek törenin gerçekleştirileceği alana götürüleceği kaydedildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ: LİDERLERDEN OTOBÜSE BİNMELERİNİ İSTEMEK UYGUN DEĞİL

Ancak söz konusu uygulama tepkilere neden oldu. Hükümetten ismi açıklanmayan bir kaynak bugün tartışmalara noktayı koyarak liderlerden 'otobüse binmelerini' istemeninuygun olmayacağını söyledi.

Kaynak büyük dünya liderlerinin cenaze töreni için otobüse binmelerine gerek kalmayacağını açıkladı ve devlet adamlarından mümkün olduğunca esnek olmaları istendiğini belirtti.



ABD Başkanı Joe Biden, Emmanuel Macron ve Japon İmparatoru Naruhito, otobüs yolculuğundan muaf tutulması beklenenler isimler arasında.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze törenine programı el verirse katılmayı düşündüğünü söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Taziye mesajımızı sosyal medyadan gönderdik. Tabii bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum. Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızla beraber bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Buckingham Sarayı'nda iki kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz” ifadelerini kullanmıştı.