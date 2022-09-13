Rusya'ya meydan okumuşlardı... Avrupa Birliği'nden geri adım!

Haberin Devamı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Putin'in gaz arzını keserek enerjiyi bir silah olarak kullandığına dikkat çekti ve Rusya'ya meydan okuyarak "Putin başarısız olacak, AB galip gelecek" açıklamasında bulundu.

RUS GAZINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Von der Leyen, aynı açıklamada Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı atacakları adımları tek tek sıraladı ve Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını planladıklarını duyurdu.

Birlik içerisinde elektrik talebinin azaltılması, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olunması, piyasalardaki dalgalanmaya bağlı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlanması gibi adımlar gündeme taşınırken bugün sızan bir belge söz konusu kararların çok da kolay verilemeyeceğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

AB'DEN GERİ ADIM: SÜRPRİZ VERGİLER YOLDA

İngiliz Guardian gazetesinin gördüğü 'acil durum taslağı'na göre Avrupa Birliği Rus gazına fiyat sınırı konusunda geri adım atacak ve bunun yerine yoluna beklenmedik vergilerle devam edecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, sızan belgede ne Rus gazı ne de ithal gaz fiyatları içinbir üst sınır yer almıyor. Aksine birliğin fosil yakıt şirketlerinin yüksek kârlarına beklenmedik vergiler getirmesi bekleniyor.



Ukrayna'daki savaştan önce bile artan gaz fiyatlarıyla boğuşan Avrupa'nın vereceği karar bu kışın nasıl geçeceğini şekillendirecek.

BİRLİK SAĞLANAMADI: MACARİSTAN, SLOVAKYA VE AVUSTURYA KARŞI ÇIKIYOR

Gazetenin gördüğü metin her ne kadar sadece bir taslak olsa ve nihai karar olmasa da, tavan fiyat uygulamasında atılan geri adım birliğin üye ülkelerden yeterli desteği alma konusunda yaşadığı sorunu gün yüzüne çıkarıyor.

Macaristan, Slovakya ve Avusturya gibi Rusya'dan büyük miktarlarda gaz ithal eden Avrupa ülkeleri, Rusya'nın tüm gaz akışını durdurup ülkelerini resesyona sürükleyeceğinden korktukları için Rus gazının sınırlandırılmasına karşı çıkıyor.

Haberin Devamı

HOLLANDA VE DANİMARKA TEMKİNLİ, ALMANYA KORKUYOR

Hollanda ve Danimarka tavan fiyat uygulaması konusunda temkinliyken, Almanya Rus gazına uygulanacak tavan fiyatın anlaşmazlık çıkarmasından korkuyor.

Fransa ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerartan fiyatları frenlemenin en iyi yolunun tüm ithal edilen gaza 'tavan fiyat' uygulanması olduğunu savunuyor ancak komisyon rekabetçi piyasa nedeni ile bu fikre sıcak bakmıyor.

27 üyeli birlikte Rus gazına getirilecek sınırlamalar için tartışmalar sürerken, üye devletlerin ayrıca elektrik kullanımını azaltmak için bağlayıcı bir hedef üzerinde anlaşmaya varmaları bekleniyor.

PLAN RUSYA'YI KIZDIRDI

AB Komisyonu'nun, Rus gazına tavan fiyat sınırlaması getirmeye çalışması Rusya'nın tepkisini çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu planın kabul edilmesi halinde Avrupa'ya enerji ihracatını tamamen durdurulabileceğinin sinyalini verirken, Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurdu.