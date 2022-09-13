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Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

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#İngiltere#Nostradamus#Dünya
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 15:24

Kehanetleriyle günümüzde de adından söz ettiren Nostradamus'un 1555’te kaleme aldığı şiirler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ülkenin yeni kralı Charles'ın hükümdarlığının kısa süreceği iddiasına ev sahipliği yapan şiirlere göre yeni kral ise sürpriz bir isim olacak.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'de...

8 Eylül'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Charles oturdu.

Ancak Charlles'ın tahtta fazla oturamayacağı iddia ediliyor. İddianın sahibi Nostradamus’un kehanetleri konusunda uzman olan Mario Reading,

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Reading’in kaleme aldığı 'Nostradamus Kehanetleri' kitabı yeni kralın hükümdarlığının uzun sürmeyeceği iddiasına ev sahipliği yapıyor.

Bu sonuca Nostradamus'un 1555’te yazılmış şifreli şiirlerini inceleyerek ulaştığını belirten Reading, 'kral olmayı asla beklemeyen bir adamın yerini alacak' diyesine atıfta bulunarak ibrenin Harry'den William'a döndüğünü öne sürdü.

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Kraliyet ailesinin kurallarına göre, mevcut kraldan sonra taht en büyük oğlu William'a geçecek. Prens William tahta çıkmasa bile ondan sonra tahtta hak sahibi olan kişi Prens Harry değil, William’ın en büyük çocuğu Prens George olacak.

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Prens Harry, eşi Meghan Markle’le birlikte 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden çekildiklerini açıklamıştı.

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi.

Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

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1547’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı.

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Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555’te Salon-de-Provence’e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü ‘yüzlük’lerinin ilk kitabını 1555’te Lyon’da yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için « yüzlükler » adıyla tanınırlar. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı.

Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.

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#İngiltere#Nostradamus#Dünya

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