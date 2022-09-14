Son dakika... KraliÃ§enin tabutu Buckingham SarayÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±... Cenazede baÅŸrolÃ¼ onlar oynayacak

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Ä°ngiltere monarÅŸisindeki 70 yÄ±llÄ±k saltanatÄ±yla tahtta en uzun sÃ¼re kalan hÃ¼kÃ¼mdar Ã¼nvanÄ±na sahip olan KraliÃ§e II. Elizabeth'in cenaze tÃ¶reni, Ã¼lkede Winston Churchill'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bu yana dÃ¼zenlenen ilk tam devlet cenazesi olacak.



SARAYDAN SON KEZ AYRILDI

Ä°ngiltere'den gelen son dakika haberine gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth Buckingham SarayÄ±'ndan son kez ayrÄ±ldÄ± ve tabutu aile Ã¼yelerinin eÅŸliÄŸinde taÅŸÄ±nÄ±yor...



2. Elizabeth Buckingham SarayÄ±'na son kez veda ederken, Prens Harry ve Prens William ve Kral III. Charles kraliÃ§enin tabutunun arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼mek iÃ§in bir araya geldi.

Tabutun taÅŸÄ±nma merasimine 2. Elizabeth'inÂ diÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu, Prens Andrew, Prenses Anne ve Prens Edward da katÄ±ldÄ±.



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KraliÃ§enin tabutu Westminster Hallâ€™da katafalka konulacak ve halkÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±lacak.Â



DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan Ã¶nemli isimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± cenaze tÃ¶reni bin yÄ±ldan fala sÃ¼redir devam eden monarÅŸik gelenekleri ve sembolleri iÃ§erecek. Peki bu semboller neler?Â

1-KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N KURÅžUN TABUTU

Cenazenin odak noktasÄ± tabii ki de kraliÃ§enin naaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tabut olacak. Hava ve su sÄ±zdÄ±rmamasÄ± iÃ§in kurÅŸun ile kaplanan tabut pahalÄ± olduÄŸu bilinen Ä°ngiliz meÅŸesinden yapÄ±ldÄ±. KraliÃ§enin tabutunun bundan 30 yÄ±l Ã¶nce hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken tabutu hazÄ±rlayan firma Prens Philip, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi Ã¼nlÃ¼ isimlerin de tabutunu yaptÄ±.



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Ä°skoÃ§ya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybeden kraliÃ§enin cenazesi dÃ¼n akÅŸam Londra'ya getirildi. UluslararasÄ± ajanslara dÃ¼ÅŸen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kraliÃ§enin tabutunun kraliyet bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kraliyet bayraÄŸÄ± Ä°ngiltere'yi temsil eden 4 bÃ¶lmeden oluÅŸur. Bu bÃ¶lmelerden ikisi Ä°ngiltere'ye atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bayrakta Ä°ngiltere'yi kÄ±rmÄ±zÄ± zemin Ã¼zerinde Ã¼Ã§ sarÄ± aslan, Ä°skoÃ§ya'yÄ± sarÄ± zemin Ã¼zerinde kÄ±rmÄ±zÄ± bir aslan ve Ä°rlanda'yÄ± da mavi zemin Ã¼zerinde sarÄ± bir arp temsil eder.



Cenaze tÃ¶reninde kraliÃ§enin tabutu Ä°ngiliz Ordusunun tÃ¶ren birimi olan 'King's Troop Royal Horse Artillery' tarafÄ±ndan saÄŸlanan bir silah arabasÄ± Ã¼zerinde taÅŸÄ±nacak.

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Tabutu taÅŸÄ±yacak aracÄ± Kraliyet DonanmasÄ± Ã¼yeleri yÃ¼rÃ¼yerek taÅŸÄ±yabilir. Bu gelenek 1901'de hayatÄ±nÄ± kaybeden KraliÃ§e Victoria'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Silah arabasÄ± Ã¼zerinde taÅŸÄ±nan kraliÃ§enin tabutu, Westminster Hall'a getirilecek ve katafalk adÄ± verilen yÃ¼kseltilmiÅŸ bir platform Ã¼zerinde duracak. Kraliyet muhafÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan korunacak tabutun baÅŸÄ±nda monarÅŸinin ana sembolleri duracak.

Katafalk, Ã¼zerine genellikle Ã¶nemli bir kimsenin naaÅŸÄ±nÄ±n veya tabutunun yerleÅŸtirildiÄŸi yÃ¼ksek platform. Ã‡oÄŸunlukla tahtadan inÅŸa edilir. BazÄ± katafalklar tekerler Ã¼zerinde hareket edebilir.



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MonarÅŸinin ana sembollerinden biri kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak imparatorluk tacÄ±. HÃ¼kÃ¼mdarÄ±n egemenliÄŸini sembolize eden Ä°mparatorluk tacÄ± 1937'de kraliÃ§enin babasÄ± Kral 5. George iÃ§in yapÄ±ldÄ± ve daha sonra kraliÃ§eye uyarlandÄ±.

Ãœzerinde 3 binden fazla deÄŸerli taÅŸÄ±n bulunduÄŸu taÃ§, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Cullinan II elmasÄ± (317.4 karat) ve Kara Prens'in Yakutu'na (170 karat) da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.



Ortalama 90 cm uzunluÄŸundaki hÃ¼kÃ¼mdar asasÄ± (Sovereignâ€™s Scepter) hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n laik dÃ¼nyadaki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ temsil eder. AsanÄ±n sapÄ±nda Ä°ngiltere, Ä°skoÃ§ya ve Ä°rlanda'yÄ± temsil eden gÃ¼l, deve dikeni ve yonca sembolleri eklenmiÅŸtir.

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AsanÄ±n baÅŸ kÄ±smÄ±nda ise dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k elmasÄ±ndan kesilen bir kaÃ§ parÃ§adan biri olan Cullinan I elmasÄ± (530 karat) yer alÄ±yor. Bu elmas asaya 1910 yÄ±lÄ±nda monte edilmiÅŸtir.



MonarÅŸinin diÄŸer bir sembolÃ¼, HÃ¼kÃ¼mdar kÃ¼resi (The Sovereignâ€™s Orb) HÄ±ristiyan dÃ¼nyasÄ±nda hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ temsil ediyor. Ãœzerinde bir haÃ§ bulunan 27 cm geniÅŸliÄŸindeki altÄ±n kÃ¼renin Ã¼zerindeki mÃ¼cevherler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olan 1661'de var olduÄŸuna inanÄ±lan 3 kÄ±tayÄ± temsil ediyor.

HÃ¼kÃ¼mdar asasÄ± ve hÃ¼kÃ¼mdar kÃ¼resi 1661'de 2. Charles iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve Kraliyet MÃ¼cevherlerinin en deÄŸerli parÃ§alarÄ±dÄ±r.



775 odalÄ± Buckingham SarayÄ± 1837'den beri monarÅŸinin Londra'daki resmi adresi olmuÅŸtur. KraliÃ§e'nin hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi saray aynÄ± zamanda resmi iÅŸlerin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerdir.

KraliÃ§enin cenazesi pazartesi gÃ¼nÃ¼ buradan tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± Westminster Hall'a taÅŸÄ±nacak. Cenaze aracÄ± Londra'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tÃ¶ren yolu olan Mall caddesinden gidecek.



KraliÃ§enin cenaze tÃ¶reni, Westminster SarayÄ±'nÄ±n en eski bÃ¶lÃ¼mÃ¼ olan Westminster Hall'da yapÄ±lacak. 17 bin metrekarelik salon, 1393'te 2.Richard tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan ve bir mÃ¼hendislik harikasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan meÅŸe Ã§atÄ±sÄ±yla bilinir.

Pazartesi gÃ¼nÃ¼ KraliÃ§e'nin tabutu cenaze tÃ¶reni iÃ§in Westminster Kilisesiâ€™ne getirilecek. TÃ¶renin ardÄ±ndan tabut, tÃ¶ren alayÄ± ile Westminster Kilisesiâ€™nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Cenaze aracÄ± naaÅŸÄ± Windsor Åžatosuâ€™ndaki St. George Åžapeliâ€™ne nakledecek. Burada da defin iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

19 EylÃ¼l'deki cenaze, Kral 2. George'un 1760'taki cenaze tÃ¶reninden bu yana Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'nde bir hÃ¼kÃ¼mdar iÃ§in dÃ¼zenlenen ilk cenaze tÃ¶reni olacak.

Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'nde 17 kral ve kraliÃ§e gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olsa da, kilise 1066'dan beri her hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶renine ve 16 kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

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