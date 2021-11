NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşması var

Haberin Devamı

Stoltenberg ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg, ortak basın toplantısında, "Ukrayna içinde ve çevresindeki güvenlik durumunu görüştük. Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük. Bu durum, Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasına benziyor. NATO müteyakkız olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

RUSYA'YA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI



NATO müttefikleri ve Ukrayna ile AB gibi ortaklarla durum hakkında istişarelerinin sürdüğünü kaydeden Stoltenberg, şunları söyledi:



"Rusya'nın provokasyonları ve saldırgan tutumu endişe kaynağıdır. Rusya'ya askeri faaliyetleri ile ilgili şeffaflık çağrısı yapıyoruz. Gerginliğin tırmanmasını önlemek önem taşımaktadır. NATO, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Kırım'ın yasa dışı ilhakını kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Rusya'yı Donbas bölgesindeki militanlarını desteklemeye son vermeye çağırıyoruz."

Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatlarının ve faaliyetlerinin savunma amaçlı ve şeffaf olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın kasım sonunda Letonya'da düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacağı bilgisini verdi.



Rusya'nın daha önce Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelere karşı güç kullanmaktan çekinmediğini hatırlatan Stoltenberg, 2014'te Kırım yasa dışı ilhakı sonrası NATO'nun doğu kanadındaki savunma amaçlı askeri varlığını artırdığını, bunun Rusya'ya tehdit olmadığını söyledi.



"Önemli olan durumun tırmanması ve kontrolden çıkmasını önlemek." diyen Stoltenberg, Belarus sınırındaki krizin yanı sıra Batı Balkanlar'da da gerginliğin arttığını söyledi. Stoltenberg, "Aynı anda meydana gelen birçok gelişme bulunuyor. NATO bunları yakından izlemeli ve teyakkuzda olmalı. Rusya'ya bir kez daha gerginliği düşürme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

HER SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da "Sınırımızda gördüğümüz şey sadece bir askeri yığınak değil çünkü Rusya daha önce baharda askerlerini sınırlarımıza getirmişti ve o zamandan bu yana gerçekte hiçbir zaman kuvvetlerini oradan çekmedi. Şu anda gördüğümüz şey, Rusya'nın hızlıca burada yığılmış askerlerini ve askeri ekipmanını aktif hale getireceği kötüye giden bir durumdur. Rusya yönetimi için askeri olan dahil her seçenek masadadır." diye konuştu.



Ukrayna olarak Avrupa'da barış, adalet ve güvenliği savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Kuleba, "NATO ile bu temel ilkeleri savunmak için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.



Kuleba, Belarus-Polonya sınırından AB'ye yasa dışı geçmek isteyen kişilerin bölgeye gitmesi, Rusya'nın askeri tatbikatları, Avrupa'daki enerji krizi ve AB sınırlarına geçmek isteyen kişilerin silah olarak kullanılması ve dezenformasyonun Rusya'nın Avrupa-Atlantik topluluğuna karşı hibrit savaşının unsurları olarak görülmesi gerektiğini savundu.



Rusya'nın sınırlarındaki faaliyetlerinin arka planı konusunda henüz kesin bir kanıya varamadıklarını aktaran Kuleba, "Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna ve müttefikler yakın koordinasyon içinde olmalı ve Rusya'yı caydıracak, en kötü senaryoyu önleyecek her türlü tedbiri almalıdır." dedi.