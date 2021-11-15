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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 10:12 | 

Virüs kapmanıza rağmen Koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Pandeminin başlamasından bu yana koronavirüs kapmış olmasına rağmen testi negatif çıkan insanların gizemi yeni yapılan bir araştırma ile çözüldü. Yapılan yeni keşif sayesinde aşı teknolojisinde de büyük değişimler bekleniyor...

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Koronavirüs salgının hayatımıza girmesi neredeyse hepimizin hastalıklara bakış açısını değiştirdi. Soğuk algınlığı ve gribin Kovid-19 ile benzer semptomlar göstermesi insanların her belirti gösterdiğinde hastaneler koşup test yaptırmasına neden oluyor.

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Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanıp belirti göstermeyenler ve ya PCR testleri negatif çıkanlar ise toplum için hala büyük risk oluşturmaya devam ediyor.

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Kovid-19 teşhisi için hala dünya çapında kullanılan yöntem PCR testleri. Belirti gösteren kişilerin ağız ve burunlarından alınan sürüntü örnekleri üzerinde virüs tespit edilebiliyor.

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Ama bazı kişiler hastalığa yakalanmış olmalarına rağmen test sonuçları negatif çıkıyor.

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Koronavirüsün ilk gününden bu yana benzer durumlar dünya genelinde bir çok ülkede tartışılmış, ancak testlerin neden negatif sonuç verdiğine dair kesin bir sonuç bulunamamıştı.

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İngiliz bilim insanlarının yaptığı son araştırma negatif test bilmecesine bir ışık yaktı.

7NEGATİF TESTLERİN SORUMLUSU T HÜCRELERİ

NEGATİF TESTLERİN SORUMLUSU T HÜCRELERİ

University College London'dan bilim insanları koronavirüsün bazı insanların vücuduna girdiği ancak en erken aşamada bağışıklık sisteminin T-hücreleri tarafından temizlendiğini keşfettiler.

8ABORTİF ENFEKSİYONDA SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR

ABORTİF ENFEKSİYONDA SONUÇ NEGATİF ÇIKIYOR

“Abortif enfeksiyon” adı verilen bu durumda PCR ve antikor testleri negatif sonuç veriyor. Londra'da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık %15'inin bu senaryoya uyduğu belirtildi.

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Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19’a yol açan virüs vücut içinde çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.

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Vücudunda beklenenden daha güçlü ve daha geniş T hücre tepkilerine sahip olan kişiler koronavirüse yakalansa da testleri negatif çıkıyor ve hastalığı kısa sürede atlatıyorlar

11AŞILARDA YÖNTEM DEĞİŞEBİLİR

AŞILARDA YÖNTEM DEĞİŞEBİLİR

Bilim insanları, yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.

12T HÜCRESİ NEDİR

T HÜCRESİ NEDİR?

T lenfositler (timusa bağlı gelişimden sonra adlandırılan T hücreleri) adaptif bağışıklık sisteminin ana bileşenleridir.

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Enfekte olmuş konakçı hücrelerin yok edilmesinde, sitokinlerin üretilmesinde, diğer bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunda ve bağışıklık tepkisinin düzenlenmesinde doğrudan yer alır.

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Bu lenfositler, immün yanıtta merkezi bir role sahiptir. Hücrelerin yüzeyinde t-hücresi reseptörlerinin varlığı nedeniyle diğer lenfositlerden ayırt edilirler .

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Bu hücrelerin kökeni, kemik iliğinden öncü hücreler şeklindedir, ayrıca timus bezine ulaştıklarında farklı tipte t hücrelerine dönüşmeye devam eder. Timustan ayrılmasına rağmen T hücreleri farklılaşmaya devam eder.

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T hücreleri viral enfeksiyonu tanımlayabilir ve ortadan kaldırabilir.

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