Uydu görüntüleri ortaya çıktı! 90 bin asker sınırda bekliyor...

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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in 2014'te Kırım'da yaptığı gibi daha fazla toprak ilhak etmek amacıyla Ukrayna'ya girebileceğinden endişe duyduklarını belirterek sınırdaki olağanüstü faaliyetlerin 'çok ciddi bir hata' olabileceğini söyledi.

Washington'da Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile birlikte konuşan Blinken, Amerika'nın 'Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının katı olduğunu' belirtti ve ekledi, "Görüntüler sonrası uluslararası toplum, Rusya'nın önceki taktiklerine başvurma çabasını görecektir"

MOSKOVA'NIN NİYETİNİ BİLMESEK DE OYUNUN KİTABINI BİLİYORUZ

Blinken ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Moskova'nın niyetleri konusunda net değiliz, ancak oyun kitabını biliyoruz" dedi.

RUSYA İŞGALE Mİ HAZIRLANIYOR?

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Nisan ayında uyarı yapılmadan 100.000'den fazla askerin sınıra yığılmasının ardından bu yıl gelen uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmek üzere olduğuna dair korkuları körükledi.

90 BİN ASKER, HAZIR BEKLEYEN TANK VE SİLAHLAR

Ukrayna bu ayın başlarında, sınıra yakın Rus birliklerinin 90.000 kişi civarında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Paylaşılan uydu görüntüleri ayrıca Yelnya, Bryansk ve Kursk kasabalarının yakınında birikmiş tank ve topçu silahlarını da ortaya koydu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın savunmasını artırmak için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve kimseye saldırmak niyetinde olmadıklarını açıkladı.

RUSYA'YA ÇAĞRI

Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın hareketinin 'büyüklüğü ve kapsamı açısından olağandışı' olduğunu belirtti, Rusya'yı niyetleri konusunda net olmaya ve Minsk anlaşmalarına uymaya çağırdı.