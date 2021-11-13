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ABD’den Avrupa’ya: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

#ABD#Rusya#Ukrayna
ABD’den Avrupa’ya: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

Dünya Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci dramına odaklanmışken, Rusya’nın bu karışıklıktan yararlanıp komşu Ukrayna topraklarının bir kısmını ilhak edebileceği konuşuluyor. Dış basında yer alan iddialara göre ABD, bir süredir Avrupa başkentlerini ‘Rusya, Ukrayna’ya girebilir’ diye uyarıyor.

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BELARUS’un AB ile sınırlarında mülteci krizi yaşanırken arka planda Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine benzer yeni bir askeri operasyona hazırlandığı iddia edildi. Bloomberg haber ajansı, son günlerde Avrupa başkentlerinde bir dizi temasta bulunan üst düzey Amerikalı istihbarat yetkililerinin Moskova’nın Ukrayna’nın doğusunda yeni toprakları bünyesine katmak için askeri operasyon düzenleyebileceği yönünde müttefiklerini uyardığını aktardı. Söz konusu istihbaratın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı, ancak Rusya’nın Ukrayna sınırına on binlerce asker ve tank yığınağı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları iddialara dayanak oluşturuyor. Ayrıca son dönemde Rus bombardıman uçaklarının Belarus hava sahasında keşif uçuşu yapmasına da işaret ediliyor.

ABD’den Avrupa’ya: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

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UKRAYNA SINIRA ASKER GÖNDERDİ

Yıllardır Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçı hareketlerle mücadele eden Ukrayna, son gelişmelere paralel sınıra ek 8500 asker sevk etti. AB Dışişleri Sözcüsü Peter Stano, “Şimdiye kadar elde edilen bilgiler oldukça endişe verici” dedi ve sınırdaki hareketliliği yakından izlediklerini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, “Rusya’nın 2014’tekine benzer bir hata yapmasından endişe ettiklerini” söyledi. AFP’ye konuşan bir NATO yetkilisi ise ittifakın aktif olarak Rus güçlerinin sahadaki hareketlerini izlediğini belirtti.

BELARUS’TA ORTAK TATBİKAT

Bu arada Belarus ve Rusya, AB’nin kaygılarını daha da arttıracak bir adım attı. İki müttefik, ülkenin batısında paraşüt birliklerinin katılımıyla ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tatbikata Rusya’nın II-76 uçakları ve Belarus ordusuna ait helikopterler de katıldı. Perşembe günü Belarus lideri Aleksandr Lukeşanko silahlı çatışma ihtimaline işaret ederek, “Sınırdaki mülteciler savaşmayı bilen Kürtler. Donbas’tan bölgeye silah getirdiklerine dair bilgiler var” şeklinde konuşmuştu. Krizin başından beri Polonya’nın sınır bölgesine sevk ettiği asker sayısı 15 bini buldu.

ABD’den Avrupa’ya: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir

RUSYA’DAN YALANLAMA

İlhak iddialarına Moskova’dan ise yalanlama geldi. “Bu tür iddialar gerilimi tırmandırma girişiminden başka bir şey değildir” diyen ve Karadeniz’deki Amerikan savaş gemisi varlığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri faaliyetlerine hız veren tarafın gerçekte NATO olduğunu öne sürdü. Peskov, “Asıl ABD ve başını çektiği NATO ittifakı her geçen gün Rusya sınırlarına biraz daha yaklaşıyor ve ciddi kuvvet topluyor” dedi. 

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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