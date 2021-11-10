Son dakika... Rusya'dan 'göçmen krizi' iddialarına yanıt

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Belarus - Polonya sınırındaki göçmen krizinin yankıları sürüyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sığınmacı krizinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getirdiğini öne sürmüştü.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yaşanan krizde Rusya'yı suçlamıştı. Bu sözlerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Polonya'nın iddiaları kesin bir dille reddedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Varşova'dan duyduklarımız tabii ki çok şaşırtıcı. Bana göre makul ve sağduyu sınırlarını aşıyor. Ülkemize yönelik suçlamalardan ve sınırdaki duruma ilişkin değerlendirmelerden bahsediyorum. Nasıl böyle yalan söyleyebiliyorlar.'

Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

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Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​