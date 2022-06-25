Nadir genetik durumu rekor kırdırdı… 40 yaşında tam 44 çocuğu oldu!

Haberin Devamı

Mariem Nabatanzi, 40 yaşına kadar 44 çocuk doğurmuştu. Üstelik kendisine hiçbir aile planlaması yönteminin işe yaramayacağı söylendi.

Doğu Afrika'da bulunan Uganda’da yaşayan kadın, dört takım ikiz, beş takım üçüz ve beş takım dördüz doğurdu. Mariem sadece bir kez tek bir çocuk doğurdu.

Mariem, ebeveynleri onu sattıktan sonra 12 yaşında evlendirildi ve kısa bir süre sonra hamile kaldı ve ilk çocuğunu sadece 13 yaşındayken doğurdu.

Mariem’in altı çocuğu öldü ve kocası onu terk etti. Adam tüm ailenin parasıyla kaçtı ve Mariem'i 20’si erkek ve 18’i kız olmak üzere çocuklarıyla tek başına bıraktı.

Dünya Bankası'na göre, doğum oranı ortalama kadın başına 5,6 çocuk olan Uganda'da aslında doğurganlık oranları çok daha yüksek. Gerçekte bu, dünya ortalaması olan 2,4 çocuğun iki katından fazla. Mariem yıllardır yaşadıklarıyla birçok habere ve belgesele konu oldu

Haberin Devamı

ONA 'MAMA UGANDA DİYORLAR'

Ancak kendi ülkesinde 'Mama Uganda' olarak adlandırılan Mariem, kısa sürede diğer kadınlardan farklı olduğunu fark etti.

Sürekli olarak ikiz, üçüz ve dördüz doğurmaya devam edince bir sağlık ocağına gitti.

Doktorlar ona anormal derecede büyük yumurtalıkları olduğunu ve bunun hiperovülasyon denen bir duruma yol açtığını söylediler. Üstelik Mariem’e doğum kontrolünün işe yaramayacağı ve muhtemelen ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı da söylendi.

Hiperovülasyon için tedaviler var, ancak bunları Uganda'nın kırsalında bulmak zor.

En çok çocuk doğurma rekorunu elinde tutan anneye, doktorlar doğum yapmayı bırakmaması halinde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği konusunda uyarılar yaptılar.

SEBEBİ KALITSAL

Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde bir jinekolog olan Dr. Charles Kiggundu, The Daily Monitor'e yaptığı açıklamada, Mariem'in aşırı doğurganlığının en olası nedeninin kalıtsal olduğunu söyledi.

Dr. Charles Kiggundu "Onun durumu, birden fazla doğum yapma şansını önemli ölçüde artıran, bir döngüde birden fazla yumurta salan, hiper yumurtlamaya genetik bir yatkınlıktır" dedi.

Haberin Devamı

Mariem bugün 43 yaşında, kendisine son doğumunun ardından üç yıl önce çocuk sahibi olmayı bırakmasının söylendiğini anlatıyor.

Bir çevirmen aracılığıyla film yapımcısı Joe Hattab'a konuşan Mariem, "Bana bu kadar çok çocuk vermesi Tanrı'nın lütfuydu" dedi.

Ancak Mariem’in hikâyesi hüzünle dolu...

12 yaşında zorla evlendirilen Mariem ilk çocuğunu 13 yaşında doğurmuş

HÜZÜNLERLE DOLU BİR YAŞAM

Ailesi onu çeyiz için sattıktan sonra 12 yaşında kendi isteği dışında zorla evlendirildi.

Tüm çocukları, 2016'da nihayet onu terk eden ve sık sık yanında olmayan kocasından.

Bir tercüman aracılığıyla konuşan oğullarından biri, Joe Hattab'a annesinin onun “kahramanı” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Bugün Mariem ve çocukları, Kampala'nın 50 kilometre kuzeyindeki kahve tarlalarıyla çevrili bir köyde, oluklu demir çatılı beton bloklardan yapılmış sıkışık bir evde yaşıyor.

Talihsiz kadın Joe Hattab'a, "nazik bir kadının", kocası onu terk ettikten sonra çocukları için ranza bağışladığını, ancak yine de bir odada 12 çocuğunun bir şilteye sığışarak yaşamak zorunda kaldığını söylüyor.

Çaresizce eski kocasından bahseden Mariem, ağzını açmadan önce bir küfür kullanıyor ve ekliyor: "Gözyaşları içinde büyüdüm, erkeğim bana çok acı çektirdi. Bütün vaktim çocuklarıma bakmakla ve biraz para kazanmak için çalışmakla geçti."

Mariem çocuklarına bakmak için her şeyi yaptı; kuaförlüğe, hurda metal toplamaya, ev yapımı içecekler yapmaya ve bitkisel ilaç satmaya başladı.

Haberin Devamı

Kazandığı tüm para ise yiyecek, giyecek, tıbbi bakım ve okul ücretlerine gitti.

Zor koşullara rağmen okuttu çocukları Mariem için büyük bir gurur kaynağı

GURURLA SERGİLİYOR

Ama evinin kirli bir duvarında, okuldan mezun olan çocuklarının fotoğraflarını gururla sergiliyor.

20'li yaşlarının ortasındaki en büyük çocuğu Ivan Kibuka, annesinin artık maddi gücü kalmadığında ortaokulu bırakmak zorunda kaldı.

“Annem bunalmış, işler onu eziyor.” diyor Ivan ve ekliyor "Yemek yapmak ve çamaşır yıkamak gibi işlerde elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama yine de ailenin tüm yükünü o taşıyor. Onun için çok üzülüyorum.”

Haberin Devamı

Tarihin en doğurgan kadınının ise Valentina Vassilyev adında 18. yüzyıldan yaşamış bir Rus köylü olduğu iddia ediliyor. Mariem'in en büyük çocuğu 20 yaşında... Kadın bugüne kadar sadece tek bir 'tekli doğum' yapabilmiş

REKOR RUS BİR KADINDA: TAM 69 ÇOCUK!

Kadın 1725 ve 1765 yılları arasında, 67'si yaşamış, 2’si ölmüş tam 69 çocuk doğurdu. Buna 16 çift ikiz, yedi takım üçüz ve dört takım dördüz dahildir.

Kocası Feodor'un, ikinci eşiyle birlikte altı çift ikiz ve iki çift üçüz sahibi olduğu da iddia ediliyor, yani 18 çocuğu daha olmuş. Bu da Feodor’un toplam 87 çocuğun babası olduğu anlamına geliyor.

Mariem, doktorların kendisine çok doğurgan olduğunu ve yumurtalıklarındaki doğurganlık seviyelerini azaltmak için doğum yapmaya devam etmesi gerektiğini söylediğini de sözlerine ekledi. Ona hiçbir aile planlaması yönteminin onun için işe yaramayacağı ve doğum yapmanın vücudunu “rahatlatmanın” tek yolu olduğu söylendi. HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Ancak doktorlara göre Mariem artık doğum yapmayı bırakmalı çünkü bu durum onun hayatını tehlikeye atabilecek bir hale gelmiş.

Dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunan bir ABD özel sağlık şirketi olan Mayo Clinic'e göre şiddetli yumurtalık hiperstimülasyon sendromu nadirdir, ancak yaşamı tehdit edebilir.

Bu durumun diğer komplikasyonlar karın veya göğüste sıvı birikmesi, kan pıhtıları, böbrek yetmezliği, yumurtalığın bükülmesi veya solunum problemlerini içerebilir.