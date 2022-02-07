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İngiltere'de akılalmaz operasyon: Polisten 'hadım' tarikatına suçüstü!

#İngiltere#Tarikat#Hadım
İngilterede akılalmaz operasyon: Polisten hadım tarikatına suçüstü

İngiliz polisinin gerçekleştirdiği bir baskın basına yansıdığı anda gündeme bomba gibi düştü. Başkent Londra’nın kuzeyinde bulunan bir evde, yasa dışı hadım operasyonları gerçekleştiği istihbaratını alan polis, söz konusu eve baskın yapınca akılalmaz bir tarikatı da ortaya çıkarmış oldu.

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İngiliz polisi Kuzey Londra'daki korkunç 'Nullo' tarikatının barındığı eve baskın düzenledi ve yedi kişiyi tutukladı. Baskınla birlikte ortaya çıkarılanlar ise adeta duyanın kanını dondurdu.

Kendilerine "Nullo" adı verilen hadım tarikatının üyelerinin, canlı yayında hadım etme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis, biri altmış yaşlarında olan yedi kişiyi, görüntülerde vücut kısımları çıkarılan ve 'Eunoch Maker' adlı bir elebaşı tarafından yönetilen tuhaf bir hadım etme tarikatı ile bağlantılı olarak gözaltına aldı.

Grup büyük olasılıkla, dokuz yıl önce özel bir akşam yemeğinde beş misafire servis etmek için penisini ve testislerini aldıran 23 yaşındaki aseksüel Japon sanatçı Mao Sugiyama'dan ilham aldı. Sugiyama daha sonra meme uçlarını da aldırtmıştı.

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Polis, Kuzey Londra'daki Finsbury Park'ta bir eve baskın düzenlediklerini ve orada üç gün boyunca masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve diğer nesneleri plastik kanıt torbalarına koyduklarını belirtti.

Vücut parçalarının bodrum katında çıkarıldığı ve bunların bir Twitter hesabı üzerinden tanıtılan bir yetişkin kanalı aracılığıyla izle ve öde esasına göre isteyenlere izletildiği bildiriliyor.

Baskın yapılan evde yaşayan ve ciddi fiziksel yaralanmaya neden olma şüphesiyle tutuklanan 44 yaşındaki Norveçli bir adamın yanı sıra, 30'lu, 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki altı kişi daha tutuklandı.

İngilterede akılalmaz operasyon: Polisten hadım tarikatına suçüstü

Evde yaşayan şüpheli elebaşının kendisine 'Hadımcı' lakabını taktığı ve kendisini ampute (uzuvların kesilerek alınması) ettiği söyleniyor. Tutuklanan yedi zanlının tümü kefaletle serbest bırakıldı.

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NULLO NEDİR?

Nullo hareketi son yıllarda popülaritesini artırdı. İnsanların yamyamlık veya cinsel amaçlarla hadım edildiği ciddi durumların yanı sıra, hareketi savunan insanların çoğu cinsel organlarını erkek veya kadın olarak tanımlanmak istemediği için aldırıyor. Pek çok insan, tamamen pürüzsüz bir kasık ile sonuçlanan bir ameliyat olan "Smoothie" operasyonunu olmayı tercih ediyor.

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Bu insanların yarısından fazlası, sıklıkla doktor veya veteriner olan amatör “kesiciler” kullanıyor veya bunu kendileri yapıyor. Gönüllü 'Nullo'ların kesin sayısı bilinmiyor, ancak dünya çapında 10 bin ila 15 bin arasında oldukları düşünülüyor. 2014 yılında yapılan bir akademik araştırmaya göre, bu insanların üçte ikisi, aileleri de dahil olmak üzere hiç kimseye cinsel organları olmadığı konusunda bilgi vermiyor.

Mart 2012'de bir uzman tarafından penisi ve testisleri ameliyatla alınan 23 yaşındaki Japon sanatçı Sugiyama, en ünlü modern 'Nullo'. Sanatçının göğüs uçları da çıkarıldı, ardından bunların enfeksiyon içermediği onaylandı ve batı Tokyo bölgesi Suginami'deki bir ziyafette servis edilmeden önce iki ay boyunca donduruldu.

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İngilterede akılalmaz operasyon: Polisten hadım tarikatına suçüstü
Sugiyama'nın yaptıkları günlerce manşetlerden inmemiş, dünya büyük bir şok yaşamıştı

Mantar ve maydanozla süslenen yemek, konuklara kişi başı yaklaşık 160 sterline mal oldu. Ancak sanatçı daha sonra polis tarafından uygunsuz teşhircilikle suçlandı.

HC takma adıyla anılan Mao, kendi penisini yemeyi düşündüğünü ancak sonunda onları ikram etmeye karar verdiğini itiraf etti. Sugiyama, 22. doğum gününden kısa bir süre sonra, Nisan 2012'nin başlarında bir şef yardımıyla cinsel organını kendisi pişirmişti.

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