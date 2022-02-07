Ajanlık eğitimi aldığını zannederken dolandırıldığı ortaya çıktı

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Sahte rozetler, asker yelekleri, silahlar... Tüm bunlar Oregonlu kadının ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nde (DEA) çalışma hayaliyle aldığı eğitimin birer parçasıydı. Ta ki akılalmaz dolandırıcılık hikâyesi ortaya çıkana kadar.

Bir yıl boyunca kendisini süpervizör olarak tanıtan bir adamdan eğitim alan ve DEA ajanı olacağına inandırılan kadının suçlamalarına Insider ulaştı.

Kadını bir yıl boyunca kandıran dolandırıcının, yaptıkları ortaya çıkınca sahip oldukları ekipmanların 'cosplay' (Fanların eğlence amaçlı olarak çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun ve kitaplardaki kurgusal karakterlere bürünmesi) için olduğunu iddia ettiği de haberde yer alan inanılmaz detaylar arasında.

41 yaşındaki Robert Edward Golden, Portland şehri yetkilileri tarafından bir DEA ajanının kimliğine bürünmek, bilgi toplama amacıyla sahte bilgi vermek ve trafikte rahat yol alabilmek için aracına polis sireni takmak gibi suçlamalarla itham edildi.

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Yapılan aramalarda Robert Edward Golden'ın ayrıca üzerinde 'DEA Polisi' yazan polis yeleği, kurşun geçirmez yelekler, kelepçeler, polis kimlikleri ve tüfek gibi görünen ancak havalı plastik mermi atan bir silah da dahil olmak üzere birçok sahte eşyaya sahip olduğu anlaşıldı. Golden bununla da kalmayıp yanında bir de gerçek bir görevli tarafından imzalanmış DEA beyannamesi taşıyordu.

İkili, bir polis memurunun Golden'ın arabasının açık bagajında gördüğü bu eşyalardan bazılarını fark etmesiyle yakalanıp gözaltına alındı. Polis memuru Golden'a yeminli bir federal ajan olup olmadığını sordu ve Golden kendisinin ve 'çırağının' Portland'da çalışan federaller olduğunu söyledi. golden daha sonra kadından da polise sahte rozeti göstermesini istedi.

Golden ve talihsiz çırağı DEA tarafından sorgulanmak üzere merkeze alınırken adam dolandırıcılığını itiraf etti. Ancak adam bu kez de cosplay oyunu oynadıklarını ve üzerlerinde bulunan sahte eşyaların da bu amaçla taşındığını söyledi.

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Kayıtlara geçen detaylara göre Golden, ifadesi sırasında sahte rozetini gösterip "Durun polis!" diye bağırarak bir kavgayı ayırdığını anlattı.

Golden'ın taşıdığı DEA beyannamesinde çıraktan para alınmadığı yazıyordu. Kadın, görevlilere Golden'ın kendisine bir DEA rozeti ve fotoğraflı bir kimlik belgesi verdiğini anlattı. Talihsiz kadın bir yandan ceza hukuku okurken bir yandan da bir yıldır ajan olmak için eğitildiğini sandığını da ifadesine ekledi.

Kadın, Golden'ın kendisini aracıyla gece devriyesine çıkardığını ve atış talimi yaptırdığını anlatırken sürekli olarak DEA ajanlarının isimlerini saydığını da sözlerine ekledi. Ancak bu isimler gerçek ajanlar değildi ve üstelik de DEA eğitiminde gece devriyesi yoktu.

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Dolandırıcı Robert Edward Golden soruşturma sonucunda suçlu bulunursa 3 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşılaşabilir.