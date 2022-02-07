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TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı: Aracının bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu!

#Tiktok#Kanada#Dünya
TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı: Aracının bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu

Kanadalı TikTok fenomeni, otomobilinin bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu. O anları telefonu ile kaydeden fenomen isim görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

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Sosyal medya TikTok fenomeni Bethany Coker'ı konuşuyor.

Kanadalı sosyal medya fenomeni, otomobilinin bagajında 3 gün boyunca saklanan çıplak bir adam buldu.

Karşılaştığı manzara sonrası şoke olan Coker hemen telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

Coker o anları TikTok hesabı üzerinden yayınladı. 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen video kısa sürede viral oldu.

TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı: Aracının bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu

Videoda Coker'ın adama 'Neden bagajımdasın ve neden çıplaksın?' dediği, adamın ise bu soruya 'Ben Papa'nın oğluyum' yanıtını verdiği görülüyor.

Söz konusu videoda olay yerine gelen bir polis memurunun, 'Sizi temin ederim kariyerim boyunca böyle bir şeye hiç rastlamadım' dediği de duyuluyor.

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Kanadalı sosyal medya fenomeni, videosuna 'Bu adam cumartesi̇ gününden beri tamamen çıplak. Bugün salı. Sanırım çamurun nereden geldiğini buldum...' notunu düştü.

TikTok fenomeni neye uğradığını şaşırdı: Aracının bagajında 3 gündür saklanan çıplak bir adam buldu

Arabasındaki çamur izlerinden şüphelenen kadın günlerce bagajında saklanan adamı fark edemediğini iddia etti.

Coker adamın akıbeti hakkında da açıklamalarda bulundu. Fenomen isim adamın kayıp bir kişi olduğunu ve şu anda bir psikiyatri koğuşunda olduğunu söyledi.

Vancouver Adası'ndaki pitoresk polis departmanından konu ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu adamın 'önemli sağlık sorunları' olduğu ve şimdi ihtiyacı olan yardımı aldığı bilgisine yer verildi.

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