Şangay'da yaşamak imkansız hale geldi... Akılalmaz görüntüler!

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Koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle uzun süredir karantinada olan Çin'in finans merkezi Şanghay'dan akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor.

BİNASINDA VAKA ÇIKANLAR KARANTİNA MERKEZİNE GÖTÜRÜLÜYOR

Yetkililerin bina çevrelerine çektiği bariyeler arkasında evlerine sıkışıp kalan binlerce kent sakini başlarına daha kötü bir şey gelemeyeceğini düşünüyordu ancak hükümetin aldığı yeni karar çok daha büyük bir panik dalgasına neden oldu.



Bomboş Şangay sokaklarından bir görüntü

Şangay şehir yetkililerinin karantina kurallarını çok daha katı hale getirmesinden sonra yaşadığı binada pozitif vaka çıkan herkes karantina tesisine götürülme riski taşıyor. Daha önce oturduğu apartmanda veya katta pozitif vaka çıkanlar yakın temaslı olarak kabul ediliyor ve karantinaya zorlanıyordu.

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ÖFKE DALGASI BÜYÜYOR...

Çin, çoğu kesimin imkansız olarak gördüğü 'Sıfır-Kovid' politikasında ısrar ederken yerel halk arasındaki öfke dalgası giderek büyüyor. Çin sosyal medyasında neredeyse her gün gözyaşları içerisinde karantina merkezlerine götürülen insanların görüntüleri yer alıyor. Bu görüntülerin sonuncusu sadece ülke değil dünya çapında yankı uyandırdı.



Şangay sokaklarında çekilen bir videoda çığlıklar atan bir kadının çocuğunun yanında tehlikeli madde kıyafeti giymiş polisler tarafından sürüklendiği görülüyor.

Annesine yapılanlar karşısında gözyaşlarına boğulan küçük çocuk dakikalarca polislere karşı mücadele ediyor ancak sonuç yine de değişmiyor.

İŞ BULAMAYINCA 1 AY BOYUNCA TELEFON KULÜBESİNDE YAŞADI

Çin'in aldığı bunaltıcı karantina kararları sadece insanların psikolojilerini değil aynı zamanda ekonomiyi de etkiliyor. Karantinalar sonrası şehrin durma noktasına gelmesiyle birlikte birçok insan, yiyecek veya barınma için ödeme yapacak iş bulamıyor.



Şangay'da iş bulmakta zorlanan 50 yaşındaki bir kadının bir ay boyunca köpeği ile beraber telefon kulübesinde yaşadığı ortaya çıktı.Çin sosyal medya platformu WeChat'e düşen görüntülerde kadın yaşadığı telefon kulübesinin çevresine çamaşır asarken ve köpeği ile oynarken görülüyor.Söz konusu görüntüler internette büyük ilgi gördü ve viral hale geldi. Yetkililer her ne kadar kadını yaşadığı yerden çıkarsa da görüntüler Şangay'da yaşamanın ne kadar zor hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.