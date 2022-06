4 yaşında kendi işini kurdu, 11 yaşında milyoner oldu!

Haberin Devamı

Mikaila Ulmer’in hayatı, büyük büyükannesinden eski bir yemek kitabı aldıktan sonra değişti. O zamanlar sadece 4 yaşında olan Mikaila bir içecek firması kurarak üretim yapmaya başladı.

Aradan geçen sadece 7 yılda küçük kız bir milyoner haline geldi.

Mikaila Ulmer, daha dört yaşındayken büyük büyükannesinden eski püskü bir yemek tarifleri kitabı aldı ve kendi limonatasını yapmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde, ABD’li Whole Foods markası bu içeceği stoklamak için ona 11 milyon dolar (9 milyon sterlin) ödedi.

Mikaila Ulmer işini kurduğunda daha küçücük bir çocuktu

17 yaşındaki Teksaslı kız, 12. doğum gününden önce 11 milyon dolar kazandı ve o zamandan beri kurduğu şirket de büyümeye devam etti.

Peki Mikaila Ulmer’i zengin eden ve büyük şirketler tarafından seçilen bu limonatayı özel kılan ne?

Tarif 1940'lardan kalma bir keten tohumu limonatası tarifi. Mikaila, bu tarife bir tutam bal ekledi ve bu hamlesinin çok önemli olduğu kısa süre sonra anlaşıldı.

Mikaila’nın Me & the Bees Limonatası adını verdiği içeceği satmak için 2016’da Whole Foods çok cömert bir teklif yaptı.

Bu mega para anlaşması sadece Mikaila’yı milyoner yapmakla kalmadı. Ürünü, Mikaila daha 18 yaşına gelmeden Amerika genelinde 1.500 mağazada stoklandı.

Mikaila, başarılarını anlatan bir kitaba da imza attı

Genç girişimci bununla da yetinmedi. Para kazandıkça yatırımlar yapmaya devam etti.

Limonatanın ardından kendi dudak balsamı serisini çıkardı ve bir de kendi kitabını yazdı.

Üstelik bunların hepsini okumayı, öğrenci olmayı bırakmadan başardı.

Çevre koruma bilincine de sahip olan genç kız satılan her içecek için kârının yüzde 10'unu arı kurtarma kuruluşlarına verdiğini söylüyor.

Mikaila, web sitesinde şöyle diyor: “Sevgili limonatama sadece şeker yerine arılardan bal ekleyerek yeni bir tat vermeye karar verdim ve ‘Be Sweet Limonata’ işte böyle doğdu!”

Mikaila bu müthiş girişimcilik hikâyesini anlatmaya şöyle devam ediyor:

"Ancak, bir telif hakkı sorunu nedeniyle adını değiştirmek zorunda kaldık ve arıları kurtarmak için satış yüzdesi vermemiz sayesinde içeceği Me & the Bees Limonata olarak adlandırmaya karar verdik

Mikaila, ABD'nin dört bir yanında satılan ürünlerine gururla bakıyor

Peki bu büyük girişimcilik hikâyesinin nasıl başladığını merak ediyor musunuz: Mikaila’nın yaşadığı yerdeki bir pizzacı, müşterileri için stok yapıp yapamayacaklarını sorduğunda Mikaila şişeleri doldurmaya başladı ve bu stoklar artık ABD’nin her yerinde mağazalarda satılıyor…