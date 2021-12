Bir anda milyoner oldu: 30 dolara satılan çizimin gerçek değeri dudak uçuklattı!

Haberin Devamı

Clifford Schorer, arkadaşının emeklilik kutlaması için düzenlenen partiye geç kalmasaydı belki de hayatını değiştiren 500 yıllık şaheseri hiç göremeyecekti.

2019 yılında yaşanan olayda Schorer, geç kaldığı kutlamaya giderken vereceği hediyeyi yanına almayı unuttuğunu fark etti. İnternette arama yapan adam Brainerd Phillipson adında, evindeki nadir kitapları satan bir adam buldu. Oradan bir hediye almaya giden Clifford Schorer, adamın “Sanattan anlar mısınız?” sorusuna olumlu cevap verdi zira geçmişte Worcester Sanat Müzesi’nde müdürlük yapmıştı.

Adam, Schorer’e bir arkadaşında ünlü Alman ressam Albrecht Dürer’e ait bir çizim olduğunu, bu çizimi satın almak isteyip istemediğini sordu. Schorer, şüpheye düştü çünkü ünlü ressamın bilinmeyen ve bir şahsa ait hiçbir çizimi olmadığı düşünülüyordu.

Albrecht Dürer’e ait eserler çok nadir olarak satışa çıkıyor ve koleksiyoncularda bile bulunmuyor. Ressamın satılan son eserleri ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından 1978’de açık artırmaya çıkarılmış ve bir milyon 300 bin dolara alıcı bulmuştu.

Hal böyle olunca Schorer, bunun olsa olsa bir gravür (el oyması eser) olacağını düşündü. Eseri görmek için kimliği hala saklı tutulan adamın yanına gitti ve gördüğü şeye inanamadı. Adam Schorer’in şaşkınlığını görünce ne olduğunu sordu ve şu cevabı aldı “Bu ya bir başyapıt ya da dünyanın en büyük sanat sahtekarlığı.”

İkinci el eşyalar toplayan ve sonrasında bunları satan adam Schorer’e çizimi 2016 yılında bir bahçe satışından 30 dolara aldığını açıkladı. 30 dolarlık bu çizimin aslında milyonlarca dolar değerinde olduğunu ise kimse fark etmemişti.

Clifford Schorer, çizimi adamdan pazarlık bile etmeden hemen 100 bin dolara satın aldı. Aslında bir kumar oynadım; çizim orijinal değilse harcadığım 100 bin dolar boşa gidecekti ama çok heyecanlanmıştım diyen Schorer hemen eserle birlikte Londra’ya uçtu ve dünyaca ünlü sanat uzmanı Jane McAusland’ın ellerine teslim etti.

Haftalarca süren incelemelerin ardında eserin Albrecht Dürer’e ait orijinal bir çizim olduğu ve 16. yüzyıldan kaldığı anlaşıldı. “The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank,” adlı eserin gerçek değerinin 50 milyon olduğu ortaya çıkınca Schorer da hayatının şokunu yaşamış oldu.

Eser, 2019 yılından beri başta Viyana ve Londra olmak üzere dünyaca ünlü galeri geziyor ve buralarda sergilenmeye devam ediyor. Schorer, ABD basınına yaptığı açıklamada eseri bir süre daha sergilendikten sonra satmayı düşündüğünü söyledi. Bu rekor fiyat ve satışla gelecekte çok zengin olacağı neredeyse kesin olan şanslı girişimci, çizimi ünlü bir koleksiyoncunun satın alarak büyük bir müzeye bağışlamasını arzu ettiğini ve böylece her zaman ziyaret etmeyi istediğini ifade etti.

1471-1528 yılları arasında yaşamış Alman ressam Albrecht Dürer, Rembrant ve Goya ile birlikte eski basımların en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Alman Rönesans’ının da en büyük isimlerinden olan Dürer, dünyanın en tanınmış sanatçıların biri.