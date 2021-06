Çöplükten hazine çıktı! 5 dolara aldığı tablonun arkasına bakınca...

Bir çöplükten 5 lira verip aldığınız bir resmin, dünyanın en ünlü sanatçılarından birine ait olduğunu keşfetseniz ne yaparsınız?

Kanada'nın Ontario şehrinde yaşayan bir kadının başına tam da böyle bir olay geldi. Kadın, çöplükte bulunan sağlam eşyaları satan bir ikinci el mağazasından 5 Kanada dolarına satın aldığı 24x19 santimetre boyutlarındaki yağlı boya tablonun, rock müziğin gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından David Bowie'ye ait olduğunu keşfetti.

Talihli kişi, geçen yaz sonunda satın aldığı tabloyu, geçtiğimiz günlerde bir müzayede evi aracılığıyla satışa çıkardı. Üstelik kısa süre içinde gelen teklifler 5 dolarla kıyaslandığında dudak uçuklatacak seviyelere ulaştı.

TABLOYU BEĞENİP ALDI, GERÇEĞİ SONRADAN ANLADI

Aslına bakılırsa tabloyu alan kadın bir sanat koleksiyoncusu değildi. Evine bir tablo almak, hele bir David Bowie tablosu almak ise aklından bile geçmiyordu. Portreyi gördüğünde hoşuna gitmiş, fiyatının da çok uygun olduğunu fark edince almaya karar vermişti.

Müthiş gerçeği de ancak tabloyu alıp eve getirdikten sonra fark etmişti: Tuvalin arka tarafında Bowie'nin ünlü imzası yer alıyordu. Yine tuvalin arkasına yapıştırılmış olan etikette ise şunlar yazıyordu:

DAVID BOWIE

DHEAD XLVI

1997

Tuval üzerine akrilik ve bilgisayar kolajı

24x19 santimetre

Tabloyu satın alan kadın gözlerine inanamadı. Biraz araştırma yaptı ve bulduklarıyla heyecanı daha da katlandı. Elindeki çok büyük ihtimalle orijinal bir Bowie tablosuydu. Kadın çöplükte bir hazine bulmuştu.



Fotoğraflar: Cowley Abbott Fine Art

BOWIE UZMANINA DANIŞTILAR

Bunun üzerine kadın Kasım ayında Toronto'da bulunan Cowley Abbott Güzel Sanatlar Galerisi'ne başvurdu.

Galerinin başkanı Rob Cowley, Kanada basınına, "Arkada bir etiket var ve eseri net bir şekilde tanıtıyor. Elbette alan kişi de orijinal olup olmadığını merak etmiş" diye konuştu.

Tablo büyük ihtimalle orijinaldi ancak yine de bu kesinleştirmek için çalışmalara başladılar. İnternet üzerinde yaptıkları araştırmaların ardından 1978'den beri David Bowie'nin imzalarını toplayan koleksiyoncu Andy Peters'a ulaştılar.

Bowie, Ocak 2016'da Blackstar albümünün piyasaya çıkışından sadece 2 gün sonra 69 yaşındayken kansere yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Peters, Bowie öldükten sonra piyasayı dolduran sahte imzaları gerçeklerinden ayırt etme uzmanı olarak da çalışıyordu.

CNN'e yaptığı açıklamada, Peters, "Tabloyu görür görmez karşımdakinin ne olduğunu anladım" diye konuştu.

2000'LERİN BAŞINDA SATILMIŞ

Peters'ın dediğine göre, resim 2000'li yılların başlarında Bowie'nin eserlerine odaklanan şu an ise faaliyetini sonlandırmış olan bir internet sitesi üzerinden satılmıştı. Peters, "Arka taraftaki imzayı görmeme gerek bile yoktu çünkü tabloyu biliyordum. Ama tabii ki imza da hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu" dedi.

Peters, "Bowie, 55 yıllık kariyeri boyunca imzasını o kadar çok değiştirdi ki kafa karışıklığı olması normal. Ancak her imzada sahtekarların tekrarlaması mümkün olmayan belli bazı nüanslar var" ifadelerini kullandı.

Bowie'nin 1995-1997 yılları arasında yaptığı DHead serisi, tahminen 47 tablodan oluşuyor. Cowley Abbot Güzel Sanatlar Galerisi'nin açıklamasına göre DHead serisindeki resimlerin isimlerindeki Roma rakamıyla yazılmış sayılar bir sırayı ifade etmiyor.



Rob Cowley

BOWIE'NİN İLHAM PERİLERİ

Tablolardaki kişilerin hiçbirinin yüzleri belli değil ancak Indy100, bu kişileri "Bowie'nin ilham perileri" olarak nitelendiriyor.

Cowley, Bowie'nin DHead serisinde dostlarının, aile üyelerinin, başka müzisyenlerin, kendi grubunun üyelerinin ve hatta zaman zaman kendisinin portrelerini çalıştığını ancak modellerinin kim olduğunu hiçbir zaman açıklamadığını belirtti ve ekledi:

"Bu önemli tabloların bir kısmının Bowie'nin Ziggy Stardust döneminden ilham aldığı tahmin ediliyor. Bu örnekte modelin cinsiyetini ayırt etmek bile zor çünkü yan profili dışında herhangi bir yüz özelliği bulunmuyor."

Ziggy Stardust, David Bowie'nin 70'lerde çok ünlü olan alter egosunun ismi. 1972'de "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" albümüyle ortaya çıkan bu karakter uzaydan dünyaya düşmüş bir rock yıldızıydı ve en ayırıcı özelliği sağ gözünün üzerindeki şimşek şeklindeki işaretti. Bowie yıllarca sahneye bu makyajla ve bu karakterle çıktı. Ziggy, 1973 tarihli "Aladdin Sane" albümünün kapağında da yer alıyordu. 2009'da basılan 10 sterlinlik Brixton parasında da aynı görsel vardı.

BEKLENEN FİYATI İKİ GÜNDE İKİYE KATLADI

Tablonun orijinal olduğundan emin olan sahibi, eseri geçtiğimiz günlerde Cowley Abbott Güzel Sanatlar Galerisi aracılığıyla müzayedeye çıkardı. Müzayede sitesinde tabloyla ilgili olarak "Uzun saçları ve öne çıkan profiliyle, bu enerjik ve esrarengiz portre, tanınmış bir sanatçının elinden çıkmış, gerçekten nadir bir betimleme" ifadeleri yer alıyor.

Eserin 9.000 ila 12.000 Kanada doları (7.500-10.000 Amerikan doları civarı) arasında bir rakama satılması bekleniyordu. Ancak 15 Haziran'da müzayede açılır açılmaz bu seviyenin üzerine çıkan esere verilen son teklif haberi yayına hazırlandığı sıralarda 50.000 Kanada dolarıydı (40.000 Amerikan doları ya da 350.000 TL). Bir sonraki teklif 55.000 dolar ve 24 Haziran'a kadar devam edecek müzayedede fiyatın daha da artması bekleniyor.

Nitekim 2018 yılında yine DHead serisine ait başka bir tablo Christie's Müzayede Evi tarafından 27.500 Amerikan dolarına satılmıştı. Bowie'nin 1995 yılında tamamladığı 24x19 santimetre boyutlarındaki tuval üzerine akrilik tablonun adı DHead IX'du.



Bowie'nin elinden çıkan ve Lyon & Turnbull'un müzayedesinde satılan bir başka eser

İLK KAYDI BİR EKMEK SEPETİNDE BULUNDU

Bowie'nin eserlerinin tuhaf yerlerde bulunması da bir ilk değil. Sanatçının 1963'ten kalma bilinen ilk şarkı kaydı, Konrads isimli ilk grubunun üyelerinden David Hadfield'ın ekmek sepetinde bulundu.

O dönemde henüz 16 yaşında olan ve David Jones ismini kullanan Bowie, kayıtta kendilerinin yazdığı "I Never Dreamed" şarkısını söylüyordu. Plak şirketi Decca'ya gönderilen demo şirketin ilgisini çekmeyi başaramadı. Bowie de birkaç yıl sonra sanatsal fikir ayrılıkları gerekçesiyle Konrads'den ayrıldı.

Grubun davulculuğunu ve yöneticiliğini yapan Hadfield kaydı taşınırken buldu. Kayıt Hadfield'ın büyükbabasına ait bir ekmek sepetinin içinde çeşitli kağıtlar, fotoğraflar, el ilanları, mektuplar ve faturaların arasında duruyordu.

O KAYIT DA 40 BİN STERLİNE SATILDI

Hadfield, 2018'de Guardian'a yaptığı açıklamada, o dönemde pek adı duyulmamış bir başka grup olan Rolling Stones'un da menajerliğini yapan Eric Easton'ın kendilerinden bir demo istediğini anlattı. Grup üyeleri bunun üzerine oturup birkaç şarkı yazmış ve en güçlü şarkı olan "I Never Dreamed"i seçerek kayda girmeye karar vermişti.

Hadfield, şarkıyı en iyi söyleyecek kişinin David olduğuna karar verdiklerini belirterek, "David'in önde olduğu başka hiçbir demomuz yok. Decca önce bizi reddetti, ancak aynı yılın sonlarında görüşmeye karar verdiler. O zaman solistimiz Roger Ferris'ti, David arkada vokal yapıyordu" diye konuştu.

2018'de bulunan 55 yıllık kayıt Omega Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı. 10.000 sterline satılması beklenen kayıt müzayede sonunda 39.360 sterline alıcı buldu.

Bowie'nin kendi sanat koleksiyonu da ölümünün ardından Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıktı. Aralarında Frank Auerbach, Damien Hirst gibi çok ünlü sanatçıların eserlerinin de bulunduğu koleksiyon, 2 gün süren müzayedede toplam 33 milyon sterlin getirdi. Satış öncesi bu meblağın 15-16 milyon civarında olması bekleniyordu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara