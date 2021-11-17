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Yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı! "Doğum lekesini görünce..."

#ABD#Doğum Lekesi#Aldatma
Yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı Doğum lekesini görünce...

ABD'de yaşanan bir olay duyanları adeta şaşkına çevirdi. Yakın kız arkadaşının doğumuna giren kadının dünyası bebekte gördüğü doğum lekesi yüzünden başına yıkıldı.

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"İnsanın böyle dostu varsa düşmana ihtiyacı olmaz..."

Bu sözler ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan akılalmaz olayı anlatmak için oldukça uygun görünüyor. En yakın kız arkadaşlarından birinin doğumuna giren Hailey Custer adındaki kadının yaşadıkları filmleri aratmayacak nitelikte.

28 yaşındaki Hailey Custer ve 36 yaşındaki eşi Travis Bowling'in mutlu bir evliliği vardı. Ya da en azından Hailey böyle düşünüyordu.

4 çocuğu olan genç kadın en yakın arkadaşlarından birinin doğumuna girdi, ona yardımcı olmak için tüm süreç boyunca da yanında olmaya devam etti.

"Arkadaşımın evsiz kaldığını ve hamile olduğunu öğrendim. Ve ona ulaştım. Yardımıma ihtiyacı olduğunu hissetmiştim. Doğumdan sonra eve döndük. Bebeğin üzerini değiştirirken ensesindeki doğum lekesini fark ettim. Bir şey aradığımdan değil, bebeği döndürdüğüm zaman gözüme çarptı." 

Hailey yaşadıklarını böyle anlatıyor. "Yanımda duruyordu. Arkadaşımın yüzüne baktım. hiçbir şey söyleyemedi ve başını önüne eğdi. O anda gerçek olduğunu anladım."

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Yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı Doğum lekesini görünce...

Bebekteki doğum lekesi Hailey'nin kocasında ve ailesinin geri kalanında da olan, oldukça belirgin ve başka bir doğum lekesiyle karıştırılamayacak kadar özel bir iz. Hailey bu lekeyi görür görmez kocasının ve yakın arkadaşının yaşadığı ilişkiyi ve doğan bebeğin kocasından olduğunu anlamış. Yaşadığı şoku atlatmaya çalışan talihsiz kadın arkadaşını affettiğini ve çocuklarının hatırına onunla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.

Ancak yaşananlardan sonra hakkında araştırma yaptığı ve kendisini 6 yıllık evlilikleri boyunca en az 30 kadınla aldattığını öğrendiği -eski- kocası Travis Bowling için bu affediş mümkün değil. Zira Hailey kocasının kendinden ve arkadaşından başka iki kadından daha çocuk sahibi olduğunu öğrenmiş...

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