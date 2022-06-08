Merkel'den aylar sonra bir ilk... Putin ile ilgili flaş sözler: Pişman değilim!

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Geçtiğimiz yıl aralık ayında görevi bıraktıktan sonra 13 Şubat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin dışında ortalıkta görünmeyen Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel ilk kez kameralar önünde kapsamlı açıklamalar yaptı.

Berliner Ensemble Tiyatrosunda düzenlenen bir oturuma katılan Merkel, Der Spiegel gazetecisi Alexander Osang'ın sorularını cevaplandırdı. Merkel'in görevi bıraktıktan sonraki ilk haftalarını anlattığı oturumda konu kaçınılmaz olarak Ukrayna'daki savaşa ve Almanya'nın Kremlin'e gösterdiği sözde hoşgörünün Putin'i cesaretlendirip cesaretlendirmediğine geldi.

Merkel daha önce de Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) eski Başkanı Reiner Hoffmann’ın veda töreninde kısa bir açıklama yapmış ve "Rusya tarafından saldırıya uğrayan, kendisini savunma hakkına sahip olan Ukrayna’nın yanındayım” demişti.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Merkel iktidarda bulunduğu süre boyunca Putin rejimi ile olan ilişkileri yönetme şeklinden pişmanlık duymadığını söyledi.



Putin ile diyaloğu hakkında alışılmadık derecede açık konuşan Merkel, "O adamla konuşmanın bir anlamı yok deseydim kendimi çok kötü hissederdim. Bunun iş yaramaması büyük trajedi ancak denediğim için kendimi suçlayamıyorum" dedi.



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2008 yılında düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğine karşı çıktığı için pişman olup olmadığı sorulan eski başbakan, Ukrayna'yı o zaman oligarkların yönettiğine dikkat çekerek,dedi.Merkel, Rus lider bakış açısını paylaşmasa bile onun nasıl düşündüğünü bildiğini ve Putin'i daha fazla kışkırtmak istemediğini söyledi.

UKRAYNA'YA ZAMAN KAZANDIRDIK



Ukrayna'nın artık oligarklar tarafından yönetilmediğine vurgu yapan Merkel Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin savaş zamanındaki liderliğini övdü ve onun artık yeni bir Ukrayna'yı temsil ettiğini söyledi.

Kendisine gelen eleştirileri de 'Ukrayna'ya zaman kazandırdıklarını' iddia ederek cevaplayan Merkel, "Bir gün içerisinde NATO'ya üye olamazsınız, bu bir süreç ve bu süreçte Putin'in iyi olmayan bir şeyler yapacağını biliyordum. Biz Ukrayna'ya şimdi olduğu ülkeye dönüşmesi için zaman kazandırdık." ifadelerini kullandı.



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Sovyetler Birliği'nin çöküşünün yarattığı jeopolitik sorunların 16 yıllık iktidarı boyunca hissettiğini söyleyen eski başbakan “Soğuk savaşı düzgün bir şekilde sona erdirmek mümkün değildi. Rusya sorunu her zaman kaldı.” dedi.

Merkel görevdeki son bir kaç haftası içinde katıldığı G20 zirvesinde işgal olasılığını ciddiye almaya başladığını belirtti ve şunları söyledi;

"Roma'da düzenlenen G20 zirvesinde bazı ipuçları vardı. Bunun hakkında çok konuştuk ve Putin'in Minsk sürecini bitirdiğini anladım. Yaşananlar Rusya adına çok büyük bir hata. Avrupa'da barış içinde yaşamamıza izin veren tüm uluslararası hukuk kurallarından nesnel bir kopuş.

Şunu açıkça belirtmek isterim ki Putin ile aynı görüşü paylaşmıyorum ancak Ukrayna'daki savaşı engelleyebilecek bir güvenlik mimarisi oluşturmayı başaramadık. Bunu da düşünmemiz gerekiyor."

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"PUTİN'İN TİCARET YOLUYLA DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANMADIM"

Merkel, liderliği altındaki Almanya'nın 'Rusya'nın batı ile ticari bağlarını genişleterek demokratikleştirilebileceği yanılsamasına kapıldığı' yönündeki eleştirilerini de reddetti ve "Putin'in ticaret yoluyla değiştirilebileceğine inanmadım ancak siyasi işbirliği imkansızsa, Moskova ile en azından bazı ekonomik bağlantılara sahip olmanın mantıklı olduğuna inandım" dedi.



2008 yılında NATO zirvesi kapsamında Bükreş'te bir araya gelen NATO liderleri Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya hızlı katılımını tartıştı.

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ABD toplantıda ısrarla Ukrayna'nın kabul edilmesini istese de Almanya ve Fransa böyle bir adımın Rusya'yı tedirgin edeceğini savundu. Sonuç olarak Ukrayna NATO üyeliğine alınmadı.



Ukrayna savaşının başlaması ile Almanya'nın kararı yeniden tartışma konusu haline geldi.



Merkel, dört dönem şansölye olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl siyaseti bıraktı. Ukrayna'daki savaş bazılarının mirasını yeniden değerlendirmesine yol açsa da, Merkel Avrupa'da istikrarı sağlayan bir figür olarak görülüyor.

OLAF SCHOLZ'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı karşısında ihtiyacımız olan birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha göstermiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı göz önüne alındığında, önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rusya sınır kurallarını ihlal ederek işgal girişiminde bulundu. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Avrupa ve NATO ülkeleri topraklarını korumak için yeni stratejiler ve güvenliğimizi birlikte sağlama konusunu yeniden ele almalıyız. NATO'nun bir parçası olarak birliğe kakımızı arttırmaya kararlıyız. Rusya'nın bu savaşı kazanamaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rusya'nın savaşı bitirmesi gerekiyor. Ukrayna'daki birliklerini geri çekmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı