Kritik bölge el değiştirdi... Ukrayna için çember daralıyor

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Ukrayna savaşının ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Bu karar sonrası haftalardır Ukrayna'nın doğusu kanlı çarpışmalara sahne oluyor.

Rusya hedeflerine ulaşmak, Ukrayna ise topraklarını korumak için mücadele verirken gelen son bilgiler ise kritik bölgenin el değiştirdiğine işaret ediyor.

Fox News'ta yer alan habere göre, Rusya güneydoğu Ukrayna'yı kontrol ettiğini duyurdu.

KIRIM İLE KARAYOLU BAĞLANTISI

Açıklamada söz konusu toprak kazanımları sonrası Rus sınırları ile Kırım Yarımadası arasında bir karayolu bağlantısı oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Bu da son dönemde Rus saldırıları sonrası geri çekilmek zorunda kalan Ukrayna için çemberin daraldığına işaret ediyor.

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RUSYA SAVUNMA BAKANI DUYURDU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus güçlerinin Luhansk eyaletinin neredeyse tamamını ele geçirdiğini duyurdu.

Associated Press'e göre, Ukraynalı yetkililer ve askeri analistler ise Rusya'nın şu anda Donetsk eyaletinin yaklaşık yarısını işgal ettiğini söylüyor.

KİLİT KENTLER İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ SÜRÜYOR

Rus güçlerinin bölgedeki ana hedeflerinin başında önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk geliyor.

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Bu nedenle Batı'dan daha çok silah desteği talep eden Ukrayna güçleri bölgede tabiri caizse zamana karşı bir yarış içerisinde.

UKRAYNA'DAN GIDA KRİZİ AÇIKLAMASI

Savaş ülkenin doğusunda hız kesmeden devam ederken Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki Rus ablukası ise küresel gıda fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlardaki Rus ablukasını kaldırmak ve küresel bir gıda krizini önlemek için 'maksimum çaba gösterdiği' ifade edilerek, 'BM ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatı için insani bir koridor oluşturmaya çalışıyoruz' denildi.

Ukrayna'nın 'net güvenlik garantileri' talep ettiği vurgulanan açıklamada, 'Tüm ilgili ortakları, çabalarını Rusya'nın limanlardaki ablukasını kaldıracak ve aynı zamanda Ukrayna'nın Karadeniz kıyıları ve ilgili insani yardım koridorları için net güvenlik garantileri sağlayacak dengeli bir çözüm bulmaya odaklamaya çağırıyoruz' denildi.

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ÜLKELERE KARADENİZ ÇAĞRISI

Rusya'nın Odesa ve güney Ukrayna'ya saldırmak için bir deniz koridoru kullanma ihtimalinin dışlanamayacağına değinilen açıklamada, bu nedenle, ihracat faaliyetlerini eski haline getirmek için etkili güvenlik garantilerinin gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bu tür garantilerin kıyıları denizden gelen tehditlere karşı korumak için uygun silahların Ukrayna'ya sağlanması ve üçüncü ülke deniz kuvvetlerinin Karadeniz'in ilgili bölgesinde devriye gezmesi olduğu ifade edildi.

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UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında henüz bir anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen, Türkiye'nin Ukrayna limanlarındaki engelleri kaldırma çabasının takdir edildiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınmadığı herhangi bir anlaşmanın reddedileceği vurgulandı.