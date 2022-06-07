Rusya'ya bir darbe daha... Ukrayna 'cellat'ı öldürdü!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor.

Bölgenin kontrolü için kanlı çarpışmalara sahne olan savaşta Rusya saflarında yer alan 'cellat' lakaplı askerin akıbeti belli oldu.

Rus medyası, 44 yaşındaki paralı asker Vladimir Andonov'un Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini yazdı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'Wagner Grubu' isimli paralı asker grubuna üye olan Andonov 5 Haziran'da Harkiv kenti yakınlarında bir keskin nişancı tarafından vuruldu.

'CELLAT' LAKABINI DONBAS'TA ALDI

Andonov, 2014'te Rusya'nın ilk Ukrayna işgalinde, ardından Libya ve Suriye'de savaştı.

Andonov, 2014 yılında Donbas'ta savaş esirlerinin katledilmesine katılmakla suçlandı ve bu nedenle Ukraynalılar tarafından 'cellat' olarak adlandırıldı.

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BİNLERCE WAGNER ASKERİ UKRAYNA'DA

İngiliz basınında yer alan haberlerde Wagner Gurubu’nun 8 bin askerinin Rusya tarafından Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Hakkında çok az şey bilinen bu kötü şöhretli paralı askerlerin Rusya tarafından Suriye’de de kullanıldığı ve isimlerinin savaş suçlarıyla anıldığı ifade ediliyor.

'Wagner Grubu' olarak bilinen Rusya'nın paralı askerleri daha önce Suriye, Sudan ve Libya'da çatışmalara katılmıştı.

Ancak Rusya bu bağlantıları her fırsatta kesin bir dille yalanlıyor.

RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor.

Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.