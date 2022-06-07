Zelenski acı gerçeği açıkladı: Bedeli çok ağır olur!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat, sabah 06.00'da Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği belirtiliyor. Zira Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşatmış durumda.

Savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan Severodonetsk, büyük ölçüde tahliye edildi. Ancak yetkililer kentte hala sivillerin bulunduğunu belirtiyor.

ZELENSKİ'DEN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Bölgenin hakimiyeti için verilen kanlı savaş sürerken Zelenski'den yeni açıklamalar geldi.

Rus kuşatması altındaki kentlerdeki son durumu değerlendiren Ukrayna lideri, doğu Ukrayna şehrinin Rus kuvvetlerinin eline geçmesi durumunda Severodonetsk'in geri alınmasının büyük bir ekipman ve asker maliyeti olacağını söyledi.

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Olası bir karşı saldırının bedelinin ağır olacağının altını çizen Zelenski'nin açıklamalarının Rus birliklerinin kentte ilerleme kaydetmesinin hemen ardından geldi.

SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeden gelen son bilgilere göre, iki kentte de kanlı sokak çatışmaları yaşanıyor.

KİLİT KENTLER İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Bu denenle Batı'dan daha çok silah desteği talep eden Ukrayna güçleri bölgede tabiri caizse zamana karşı bir yarış içerisinde.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

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Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.