Lavrov’a hava sahası kilidi: Henüz ısınlanma teknolojimiz yok

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Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Belgrad’a gitmek üzere yola çıkan Bakan Sergey Lavrov’un kendi hava sahalarından transit geçişine izin vermedi. Rus basınının aktardığına göre Sırbistan’ın komşuları, uçak ile yer kontrol arasındaki iletişim kanalını da kapattı. Rus Bakan böylece, Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana Avrupa topraklarına yapacağı ilk ziyareti iptal etmek zorunda kaldı. Lavrov, Belgrad’ta Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mevkidaşı Nikola Selakoviç ve Sırp Patriği Porfirije ile görüşecekti.

‘Işınlanma’ teknolojisi, 1960’larda popüler olan Amerikan bilimkurgu dizisi Uzay Yolu’nda yer almıştı.



‘NATO VE ABD BASKI YAPTI’



Sırp gazetesi “Vecernje Novosti” de Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın hava sahalarına erişimi reddettiğini aktarırken, Rus senatör Konstantin Kosachev bu engellemenin arkasında ABD ve NATO’nun olduğunu ve ülkelere baskı yapıldığını iddia etti. Rus Interfax haber ajansına konuşan bir Rus diplomatik kaynak da, ziyareti iptal etmek dışında bir seçenekleri olmadığını söyleyerek, “Rus diplomasisi henüz nasıl ışınlanacağını öğrenmedi” ifadesini kullandı.



KREMLİN: DÜŞMANCA



Yaptırımın hedefindeki isim olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ilk değerlendirmesinde, “Düşünülemez olan gerçek oldu. Bu, egemen bir devletin dış politika yapma hakkından mahrum bırakılmasıdır” yorumunu yaptı. Kremlin ise söz konusu adımı “düşmanca” olarak niteledi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “bu tarz düşmanca eylemlerin neden olabileceği problemlere rağmen Rusya ve Sırbistan’ın temasta kalmayı sürdüreceğini” söyledi.

BİLGİ NOTU:

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Avrupa Birliği aday ülkesi olan Sırbistan, her ne kadar Ukrayna savaşını kınamış olsa da Moskova’ya yaptırım uygulamaktan kaçınıyor. Rusya ile yakın ilişkilere sahip Belgrad yönetimi, geçtiğimiz günlerde Moskova ile üç yıllık yeni bir doğalgaz alım sözleşmesi imzaladı.