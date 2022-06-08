Tahıl koridoru için gözler Rusya’da

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BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında yapılacak dörtlü zirve için henüz bir tarih belirlenmediğine dikkat çeken kaynaklar, “BM, Türkiye ve Ukrayna hazır. Bundan sonrası Rus tarafının yanıtına ve ne kadar hızlı hareket edeceğine bağlı. Dörtlü zirve İstanbul’da olacak” bilgisini verdiler. Rusya’nın askeri müdahalesinin ardından Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki limanlarda bekleyen 25 milyon tona yakın tahılın Türkiye’nin koordinasyonunda dünya pazarlarına ulaştırılması için yürütülen diplomasi trafiği hız kazandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye’ye yapacağı kritik ziyarete dikkat çeken kaynaklar, güvenli tahıl koridoruyla ilgili bir süredir yürütülen müzakerelere Lavrov’un temasları sonrasında son noktanın konulacağına dikkat çektiler.



DÖRTLÜ ZİRVE PLANI



Kaynaklar, “Rusya ile görüşmeler sürüyor. Bu hafta yetiştirmeye çalışacağız ama yetişmeyebilir. Dörtlü toplantıyı çerçeveyi çizen BM ile birlikte planlıyoruz. Bundan sonrası Rusya tarafının yanıtına ve ne kadar hızlı hareket edeceğine bağlı. Dörtlü zirve İstanbul’da yapılacak. İstanbul aynı zamanda komuta merkezi olacak” bilgisini verdiler.



SON VİRAJ



Kaynaklar, Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’ye güvendiğine işaret ederek görüşmelerde Ukrayna’daki tahılın dünya pazarlarına nasıl çıkarılacağı, denizdeki mayınların temizliği, güvenlik garantilerinin hangi şartlarda gerçekleşeceği gibi başlıklarda hazırlanan yol haritasının detaylarına son şeklinin verileceğini söylediler.



‘ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE DEVRİYE GEZSİN’

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yayınlayarak limanlarda bekleyen tahılın güvenli nakliyesine ilişkin “denizden gelen tehditlerden korumak için uygun silahların Ukrayna’ya sağlanmasını ve üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin Karadeniz’in ilgili kesimlerinde devriye gezmesini” istedi. Açıklamada Türkiye’nin bu konuda gösterdiği çabaların takdir edildiği belirtildi.

Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tona yakın tahılla ilgili nihai netice Moskova ile görüşmelerde netlik kazanacak. Görüşmeler hedefe ulaşırsa BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek.

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ABD: RUSYA TAHIL ŞANTAJI YAPIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’nın tarım ihracatını Batı’ya karşı “şantaj” olarak kullanmaya çalışmakla suçladı. Blinken, gıda güvenliğine ilişkin çevrimiçi düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuştu. Kremlin’in tarım ürünlerinin ihracatını engellemekle acı ve açlığı Ukrayna’nın ötesine taşıdığını anlaması gerektiğini savunan Blinken, “Yani bunların hepsi kasıtlı. Başkan Putin’in yiyeceklerin sevk edilmesini engellediğini ve sorumluluğu üzerinden atmak için de saldırgan bir şekilde propaganda makinesini kullandığını biliyoruz, çünkü dünyanın ona ve ardından yaptırımlara boyun eğmesini umuyor. Başka bir deyişle oldukça basit bir şekilde şantaj yapıyor” dedi.