Merkel'den Ukrayna'yı kızdıracak çıkış! 'Kararımın arkasındayım'

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusal sesleniş konuşmasından Almanya eski şansölyesi Angela Merkel ve Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e seslenerek "Rusya'ya karşı göstermiş olduğunuz 14 yıllık taviz politikanızın neye yol açtığını görmek için sizi yıkılan Buça kasabasına davet ediyorum" dedi.

MERKEL KARARIMIN ARKASINDAYIM

Zelenski'nin, Avrupalı liderlere serzenişi ve sivil bir katliama sahne olan kente yaptığı davete ilk tepki eski şansölye Angela Merkel'den geldi. Merkel sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada 2008'de Bükreş'te düzenlenen NATO Zirvesi'nde alınan kararların arkasında olduğunu belirtti.

'SAVAŞA KARŞI ÇABALARA TAM DESTEK' MESAJI

Deutsche Welle'ye konuşan sözcü, Merkel'in Ukrayna'da yaşanan vahşete karşı hem Alman hükümetinin hem de uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alma ve Rusya'nın barbarlığına son verme yönündeki çabalarına tam destek verdiğini belirtti.

Haberin Devamı

Zelenksi'nin Ukrayna'nın yaşadığı dehşet için adres gösterdiği diğer bir isim olan Sarkozy'den henüz bir yanıt gelmedi.



Merkel, Putin ve Sarkozy aynı karede

2008 yılında NATO zirvesi kapsamında Bükreş'te bir araya gelen NATO liderleri Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya hızlı katılımını tartıştı.

ABD toplantıda ısrarla Ukrayna'nın kabul edilmesini istese de Almanya ve Fransa böyle bir adımın Rusya'yı tedirgin edeceğini savundu. Sonuç olarak Ukrayna NATO üyeliğine alınmadı.



İSTİKRARI SAĞLAYAN FİGÜR

Merkel, dört dönem şansölye olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl siyaseti bıraktı. Ukrayna'daki savaş bazılarının mirasını yeniden değerlendirmesine yol açsa da, Merkel Avrupa'da istikrarı sağlayan bir figür olarak görülüyor.