Macron Biden'a kötü haberi verirken kameralara yakalandı! Jake Sullivan araya girdi ama olmadı...

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Dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, dönem başkanı Almanya’nın ev sahipliğinde, Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda bir araya geldiler. Kritik zirveye ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanları, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) de katıldı.

26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvenin son gününe ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması damga vurdu.



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Biden ve Macron gazetecilere sadece bir kaç metre uzaktayken ayaküstü petrol krizini konuşmaya başladılar. Gazetecilerin o anda kayıtta olduğunu fark eden Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan hemen araya girerek Macron'un sözünü kesti ve "Dikkatli olun, kameralar kayıtta. Belki de içeride devam etmelisiniz" dedi.



Jake Sullivan'ın liderleri uyardığı o an /Fotoğraf: Twitter

MACRON'UN SÖZLERİ DUYULDU

Liderler gelen uyarı sonrası konuşmalarını yarıda kesse de Macron'un bazı sözleri açıkça duyuldu.



NewyorkPost Gazetesi'nde yer alan habere göre Fransız lider konuşmasında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan'la yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunarak, "Kendisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bana iki şey söyledi. Birincisi maksimum üretim kapasitesi. İkincisi ise Suudiler fiyatı biraz daha artırabilir. Ama en azından altı aylık bir süreden önce çok büyük kapasiteleri yok." ifadelerini kullandı.



Muhammed bin Zayed el-Nahyan ve Macron/AFP

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ABD BASINI 'KÖTÜ HABER' OLARAK YORUMLADI

Macron'un verdiği haber ABD basınında 'kötü haber' olarak yorumlandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette Arap yetkililerle görüşüp Ukrayna işgali ile bağlantılı petrol fiyatlarındaki artışı hafifletmeye yardımcı adımlar atması bekleniyordu.

ABD'de giderek yükselen petol fiyatları bir yandan 1981'den bu yana görülen en kötü enflasyona katkıda bulunurken bir yandan da Başkan Joe Biden'ın güven oylarını düşürüyor.



G7 zirvesinden bir kare. Johnson, Biden, Scholz ve Macron bir arada...

ZİRVE SONRASI FİYATLAR YÜKSELDİ

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G7 zirvesinde liderlerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya söz vermesinin ardından petrol fiyatlarında artış gözlemlendi.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 1,7 artışla 112,86 dolar oldu.

G7'DEN YAPTIRIM KARARI ÇIKTI

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada 'G7 liderleri, Rusya'nın Rus silah endüstrisini destekleyebilecek Batı teknolojisine erişimini daha da kısıtlamak için hedeflenen yaptırımları genişletecek' ifadesine yer verildi.

Açıklamada bu adım ile Rusya'nın kaybettiği askeri teçhizatın yerine konulmasının engelleneceğinin altı çizildi.

Aynı açıklamada Rus mallarından alınacak gümrük vergilerinin Ukrayna'ya yardım olarak kullanılması konusunda anlaşıldığı bilgisine yer verildi.

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Öte yandan ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar Dolar fon sağlama kararı aldı.