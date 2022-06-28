Rusya'dan flaş ABD kararı... Kara listeye alındılar

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Ukrayna'daki savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Rus ilerleyişi sürerken Ukrayna birlikleri pek çok stratejik noktayı geride bırakarak çekilmek zorunda kalmış durumda.

Putin'in emri ile başlayan savaş sonrası Moskova'ya yaptırım kararları gelmeye devam ederken Rusya'dan karşı hamle geldi.

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına cevap olarak 25 ABD vatandaşını kara listeye ekledi.

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu listeyi yayınlayan bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Rus düşmanlığından sorumlu senatörlerin, Rusya karşıtı kısıtlamalara ilişkin tavsiyelerde bulunan sözde McFaul-Yermak grubu üyelerinin ve Başkan Joe Biden'ın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı kara listeye eklendi. Bu hareket, ABD'nin Rus politikacılara ve kamu görevlilerine yönelik yaptırımlarının sürekli artışına bir yanıt olarak yapıldı.'

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, listede yer alan kişilerin Rusya'ya girişi yasaklanıyor.

İLK YAPTIRIMI BIDEN AÇIKLAMIŞTI

Son olarak ABD Başkanı Biden kritik G7 zirvesi öncesi Rusya'ya yönelik yeni yaptırımı açıklamıştı.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Rusya'dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurmuştu.

Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü konumunda. Rusya, 2021 yılında yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Moskova, geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.