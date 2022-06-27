G7 zirvesine damgasını vurdu... Putin ile resmen dalga geçtiler!

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G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başladı.

zirvenin ana konuları arasında Rusya’nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO’nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi.

Ancak zirveye liderlerin Putin sözleri damgasını vurdu.

Gözden Kaçmasın Tarihi zirve öncesi flaş Rusya kararı... Yeni yaptırımı Biden açıkladı Haberi görüntüle

Zira G7'ye katılan ülke liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i ti'ye aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz' dedi

PUTİN'İN ATA BİNDİĞİ FOTOĞRAFA GÖNDERME

Johnson'un bu sözleri üzerine Putin'in üstsüz bir şekilde ata bindiği fotoğrafa gönderme yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'Üstsüz ata binme' önerisinde bulundu.

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Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in 'Ah evet en iyi fikir bu' sözleri gülüşmelere neden oldu.

KREMLİN PAYLAŞTI, ANINDA VİRAL OLDU

Sert lider imajı ile bilinen Putin'in Sibirya'daki tatiline air görüntüler Kremlin tarafından sıklıkla kamuoyu ile paylaşılıyor.

G7 liderlerinin ti'ye aldığı fotoğraf da tam da bu amaca hizmet etmesi için Kremlin tarafından yayınlanmıştı.

2009 yılında Putin, güney Sibirya'nın Tuva bölgesinde ata binmiş, Putin'in bu pozu viral olmuştu.

Öte yandan Biden, G7 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapının sağlanabilmesi için finansal yardımlarını artıracağını belirterek, ABD'nin beş yıl içinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" programına 200 milyar dolar katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Biden, ortaklık kapsamında ABD ve G7 ortaklarının, bölge için COVID-19 ve diğer aşıları üretmek için Senegal'de endüstriyel ölçekli yeni bir aşı üretim tesisine yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Açık olmak istiyorum. Bu yardım ya da hayır işi değil. ABD halkı ve tüm uluslarımızın insanları da dahil olmak üzere herkes için getiri sağlayacak bir yatırım. G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı'na 2027 yılına kadar 600 milyar dolar sağlamayı hedefliyor" dedi.

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ZELENSKİ DE KATILIYOR

G7 Liderleri Zirvesi'ne ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanları, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) de katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise zirvede video konferans yöntemiyle yer alacak. Ayrıca Almanya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika’yı da zirveye davet etti.

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Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek G-7 Liderler Zirvesi için 18 binden fazla polis görev alırken, protestocuların zirvenin yapılacağı Elmau Şatosuna ulaşmamaları için 16 kilometre uzunluğunda bir güvenlik bariyeri oluşturuldu.