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Liderlerin sabrı tükeniyor! AB Macaristan'ı böyle cezalandıracak...

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#Ab#Ukrayna#Macaristan
Liderlerin sabrı tükeniyor AB Macaristanı böyle cezalandıracak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 16:52

Avrupa Birliği üyeleri Ukrayna'ya sağlanacak 50 milyar Euroluk yardımı bloke etmesi halinde Macaristan'ı cezalandırmaya hazırlanıyor. İngiliz medyası Budapeşte'ye AB fonlarının kesilebileceğini iddia ederken, Politico haber sitesine konuşan diplomatik kaynaklar 7. maddenin devreye girebileceğini öne sürdüler. Macaristan Başbakanı Viktor Orban zirveye sayılı günler kala yeni bir teklifte bulunsa da bu tansiyonu düşürmeye yetmedi.

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Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesine yalnızca birkaç gün kala, 26 devlet ve hükümet başkanının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'ya uzun vadeli mali yardım konusunda ikna edip edemeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

MACARİSTAN AYAK DİRİYOR

Macaristan'ın geçtiğimiz yılın sonlarında Kiev için önerilen 50 milyar Euro'luk AB paketini bloke etmesi sonrası liderler yeniden uzlaşma umudu ile 1 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelecekler.

Hibe ve kredilerden oluşan paketin Ukrayna ekonomisi için cankurtaran halatı görevi görmesi bekleniyor ancak Macaristan, AB bütçesinin sadece üye ülkeler için kullanılması gerektiğini savunuyor ve Ukrayna'daki ciddi yolsuzlukları, savaşın gidişatını bahane ederek Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Liderlerin sabrı tükeniyor AB Macaristanı böyle cezalandıracak...

AB ÜYELERİNİN MACARİSTAN'A KARŞI SABRI TÜKENİYOR! 7 MADDE DEVREYE GİREBİLİR

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İngiliz Guardian gazetesi AB üyelerinin Macaristan'a karşı sabrının tükendiğini belirttiği haberinde, Avrupalı üst düzey diplomatların ifadelerine yer verdi. İsmi açıklanmayan diplomatlar üye devletlerin Budapeşte'nin taleplerine karşı çıkma konusunda birlik içinde olduklarını söylediler.

İngiliz Financial Times gazetesi AB'nin fonlarını geri çekerek Macaristan'ı ekonomik olarak cezalandırabileceğini iddia ederken, Politico haber sitesine konuşan diplomatik kaynaklar üye ülkelerinin Macaristan'ı devre dışı bırakmak için oy hakkının askıya almasına olanak tanıyan 7. Madde'yi kullanabileceğini söyledi.

Üye bir ülkenin, Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını öngören ve "nükleer seçenek" olarak adlandırılan 7. madde, birlik içinde uygulanabilecek en ciddi yaptırımlardan biri olarak tanımlanıyor.

ORBAN TEKLİF SUNDU, ŞANTAJ YORUMU GELDİ

Viktor Orban ise Le Point dergisinde bu sabah yayınlanan röportajında Avrupa Birliğine uzlaşı önerisinde bulunduğunu duyurdu. Ukrayna'ya AB bütçesinden yardım yapılmasına açık olduklarını, ancak yardımın devam etmesi için her yıl oybirliğiyle karar alınması gerektiğini vurgulayan Orban, "Uzlaşmacı bir teklifte bulunmaya karar verdik. Her yıl bu parayı göndermeye devam edip etmeyeceğimize karar vereceğimizi garanti ederlerse, Macaristan çözüme katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Liderlerin sabrı tükeniyor AB Macaristanı böyle cezalandıracak...


Portekizli milletvekili José Manuel Fernandes ise Macar Başbakanı 'siyasi şantaj' yapmakla suçladı ve AB liderlerinin bu duruma boyun eğmemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Partili Alman üyesi Daniel Freund ise  7 maddenin de  AB fonlarının da pazarlık malzemesi haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak "Macaristan'da oy hakkının askıya alınmasını haklı çıkaracak yeterli kanıt var. Yaygın yolsuzluk ve hukukun üstünlüğü ilkesinin çiğnenmesi nedeniyle Macaristan'a sağlanan tüm AB fonlarının askıya alınması için yeterli yasal dayanak mevcuttur.Üye devletler Viktor Orbán'a vetosunu kaldırdığı takdirde paçayı kurtaracağını ima etmemelidir." açıklamasında bulundu.

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TEK SORUN UKRAYNA DEĞİL! İSVEÇ'İN NATO ONAYI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Avrupa Birliği'nde Macaristan'la ilgili yaşanan hayal kırıklığı sadece Ukrayna'ya gönderilecek mali yardımla sınırlı değil.

Budapeşte'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreci uzatması tansiyonu daha da yükseltmiş durumda.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bu hafta düzenlenecek AB zirvesinin oturum aralarında İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson ile bir araya gelebileceği düşünülüyor.

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#Ab#Ukrayna#Macaristan

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