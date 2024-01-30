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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu itiraf ile çalkalanıyor: Ölümcül hata deşifre oldu! Hamas'tan flaş ateşkes açıklaması

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#Gazze#Hamas#İsrail
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD bu itiraf ile çalkalanıyor: Ölümcül hata deşifre oldu Hamastan flaş ateşkes açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 08:28

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ateşkes için görüşmeler devam ederken Hamas'tan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ürdün'de drone saldırısına hedef olan ABD ise AP'nin yayınladığı itiraf gibi açıklamaları konuşuyor. Adının gizli tutulması şartıyla konuşan ABD'li yetkililer 3 askerin ölümüne neden olan ölümcül hatayı açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD'li yetkililer ölümcül hatayı itiraf etti

Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırının yankıları sürerken ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi.


ABD'li yetkililer, Associated Press (AP) haber ajansına, ABD kuvvetlerinin bir düşman insansız hava aracını kendi İHA'larından biri sanıp, Ürdün'deki çöl üssüne sorunsuzca geçmesine izin vermiş olabileceğini söyledi.


AP'ye anonimlik şartıyla konuşan iki yetkilinin aktardığı ön rapora göre, düşman insansız hava aracı Ürdün'deki üsse alçak irtifada yaklaşırken, bir ABD insansız hava aracı da Kule 22 olarak bilinen askeri tesise geri dönüyordu.

Bu nedenle ABD karakolunu vuran düşman insansız hava aracını düşürmeye yönelik herhangi bir çaba gösterilmedi.


Askerlerin uyuduğu treylerler saldırının en ağır darbesini alırken, çevredeki treylerler de patlama ve uçuşan enkaz nedeniyle hasar gördü.


AP'ye göre Tower 22, Coyote drone önleyicileri gibi karşı drone sistemleriyle donatılmıştır.

Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail çekilmeden olmaz

Hamas, çatışmalar sona ermeden ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinden önce rehine anlaşması yapılmayacağını söyledi.


Hamas, yaptığı açıklamada, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin İsrail'in Gazze saldırısını durdurması ve herhangi bir esir değişimi yapılmadan önce şeritten çekilmesi gerektiğini yinelediğini belirtti.


Beyrut'tan konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Hamas'a henüz bir teklif gelmediğini söyledi. Wall Street Journal'a göre Hamdan, "Düşman medyasının beklenen anlaşmaya ilişkin söyledikleri, direniş tarafından gözaltına alınanların ailelerini tatmin etmeyi amaçlıyor." dedi.

İsrailli bakan: Güçlerimiz yakında Lübnan sınırında harekete geçecek
İsrailli bakan: Güçlerimiz yakında Lübnan sınırında harekete geçecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin İsrail'in Gazze sınırından alınacağını ve Hizbullah'la artan gerilimin ortasında Lübnan'la olan kuzey sınırına yeniden konuşlandırılacağını söyledi.


Gallant Pazartesi gecesi askerlere, 'Çok yakında harekete geçecekler... böylece kuzeydeki kuvvetler takviye edilecek. Size yakın güçler... sahayı terk edip kuzeye doğru ilerliyor ve bir sonraki adıma hazırlanıyor' dedi.


Bu ayın başlarında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, önümüzdeki aylarda kuzeyde bir savaş çıkma ihtimalinin "geçmişe göre çok daha yüksek" olduğunu söyledi.

Netanyahu: Katar Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya zorlayabilir
Netanyahu: Katar Haması rehineleri serbest bırakmaya zorlayabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'ye verdiği röportajda, Katar'ın Hamas üzerinde önemli bir nüfuza sahip olduğunu ve İsrailli rehinelerin özgürlüğünü güvence altına almak için Hamas'ı etkileyebileceğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD'li yetkililer ölümcül hatayı itiraf etti
timelineHamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail çekilmeden olmaz
timelineİsrailli bakan: Güçlerimiz yakında Lübnan sınırında harekete geçecek
timelineNetanyahu: Katar Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya zorlayabilir
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#Gazze#Hamas#İsrail

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