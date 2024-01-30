ABD'li yetkililer ölümcül hatayı itiraf etti

Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırının yankıları sürerken ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi.





ABD'li yetkililer, Associated Press (AP) haber ajansına, ABD kuvvetlerinin bir düşman insansız hava aracını kendi İHA'larından biri sanıp, Ürdün'deki çöl üssüne sorunsuzca geçmesine izin vermiş olabileceğini söyledi.





AP'ye anonimlik şartıyla konuşan iki yetkilinin aktardığı ön rapora göre, düşman insansız hava aracı Ürdün'deki üsse alçak irtifada yaklaşırken, bir ABD insansız hava aracı da Kule 22 olarak bilinen askeri tesise geri dönüyordu.

Bu nedenle ABD karakolunu vuran düşman insansız hava aracını düşürmeye yönelik herhangi bir çaba gösterilmedi.





Askerlerin uyuduğu treylerler saldırının en ağır darbesini alırken, çevredeki treylerler de patlama ve uçuşan enkaz nedeniyle hasar gördü.





AP'ye göre Tower 22, Coyote drone önleyicileri gibi karşı drone sistemleriyle donatılmıştır.