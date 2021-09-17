Kuzey Kore'nin uranyum ürettiği tesis uydudan görüntülendi

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Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın çoğunu vurabilecek uzun menzilli bir seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu. Daha ilk denemenin yankıları sürerken dün bir füze denemesi daha yaptığını açıklayan Kuzey Kore'nin peş peşe hamleleri bölgede gerilimlerin katlanarak artmasına neden oldu.

Tam da bu noktada Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için uranyumu ürettiği tesis uydudan görüntülendi. Fotoğrafları analiz eden uzmanlara göre ülke, bir zamanlar atıl durumda olan bu tesiste üretimi yakın gelecekte önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Ticari görüntüleme şirketi Maxar tarafından bu hafta başlarında çekilen görüntüler, Yongbyon Nükleer Araştırma Tesisi kompleksi içinde yer alan bir uranyum zenginleştirme tesisinde inşaatın sürdüğünü gösteriyor.

Silah uzmanı ve Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde profesör olan Jeffrey Lewis, CNN'e yaptığı açıklamada,"Yongbyon'daki en son genişleme muhtemelen silah üretimi için nükleer malzeme üretimini artırma planlarını yansıtıyor" dedi. ve sözlerine şöyle devam etti;

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URANYUM ÜRETME KAPASİTESİ YÜZDE 25 ARTACAK

Yeni alan yaklaşık 1.000 metrekare ve bu 1.000 ek santrifüjü barındırmak için yeterli alan. Alana 1.000 yeni santrifüj eklenmesi, tesisin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesini yüzde 25 artıracak. Kuzey Kore, şu anda bu tesiste kullanılmakta olan santrifüjlerin türünü de yükseltecek olursa tesisin kapasitesi önemli ölçüde artırabilir

ABD: DURUMDAN HABERDARIZ

ABD'li yetkililer, Yongbyon'un uranyum zenginleştirme tesisindeki son faaliyetlerden haberdar olduklarını belirterek bu gelişmelerin silah kalitesinde uranyum üretimini artırma planlarına işaret edebileceğini kabul ediyorlar.

NÜKLEER REAKTÖR ENDİŞESİ

Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisinin boyutunu genişlettiğine dair kanıtlar, ülkenin aynı komplekste bir nükleer reaktörü yeniden başlattığı endişelerini daha da artıracak gibi görünüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yakın tarihte bu konuyla ilgili bir rapor hazırlamış ve uyarıda bulunmuştu.

TRUMP'LA PAZARLIĞA OTURMUŞLARDI

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 2019'da Hanoi'de eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı müzakereler sırasında yaptırımların hafifletilmesi karşılığında Yongbyon kompleksini sökmeyi teklif ettiği iddia edildi. Ancak, bu görüşmeler iki taraf da taviz vermeye istekli olmadığı için çöktü.

ABD istihbarat yetkilileri, Kim'in nükleer silahlarına "güçlü bir şekilde bağlı" olduğu için, Kuzey Kore'nin öngörülebilir gelecekte bir "Kitle İmha Silahları tehdidi" olarak kalmasını beklediklerini açıkladılar.