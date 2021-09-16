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Son dakika: Kuzey Kore düğmeye bastı... Alarma geçtiler!

#Kuzey Kore#Güney Kore#Dünya
Son dakika: Kuzey Kore düğmeye bastı... Alarma geçtiler

Kore yarım adasında 'düşmen kardeşler' olarak da anılan Kuzey ve Güney Kore'nin restleşmesi devam ediyor. Dün 'tanımlanamayan' bir füze ateşleyen Kuzey Kore'ye Seul denizaltından fırlattığı balistik füze ile karşılık vermişti. Bugün Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den yeni bir hamle geldi.

Kim düğmeye bastı... Alarma geçtilerKim düğmeye bastı... Alarma geçtiler
Kim düğmeye bastı... Alarma geçtiler

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Dünya Kore yarım adasındaki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Bir kez daha tansiyonun yükseldiği bölgedeki restleşmeye bir yenisi daha eklendi.

Kuzey Kore bugün yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntüler bölgedeki ülkeleri alarma geçirdi.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, füzeler ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir 'demiryolu füze sisteminden' fırlatıldı.

KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Japonya denizinde bir hedefi vurmadan önce 497 mil uçtuğunu açıkladı.

Son dakika: Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze ateşledi Güney Koreden jet yanıt geldi

Son dakika: Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze ateşledi! Güney Kore'den jet yanıt geldi

Bu gelişme dün Kuzey ile Güney Kore arasında başlayan tehlikeli restleşmenin son adımı olarak dikkat çekiyor.

Kuzey Kore dün sabah saatlerinde bir füze denemesi yapmış, 'tanımlanamayan' füze sonrası Güney Kore ve Japonya alarma geçmişti.

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'nin bu hamlesi sonrası Güney tarafı da denizaltından bir füze fırlatmış ve iki ülke arasındaki gerginlik zirveye çıkmıştı.

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Güney Kore dün gerçekleştirdiği deneme ile kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7'nci ülke olmuştu.

 

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#Kuzey Kore#Güney Kore#Dünya