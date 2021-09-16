Son dakika: Kuzey Kore düğmeye bastı... Alarma geçtiler!

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Dünya Kore yarım adasındaki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Bir kez daha tansiyonun yükseldiği bölgedeki restleşmeye bir yenisi daha eklendi.

Kuzey Kore bugün yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Devlet medyası tarafından yayınlanan görüntüler bölgedeki ülkeleri alarma geçirdi.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, füzeler ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir 'demiryolu füze sisteminden' fırlatıldı.

KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Japonya denizinde bir hedefi vurmadan önce 497 mil uçtuğunu açıkladı.

Bu gelişme dün Kuzey ile Güney Kore arasında başlayan tehlikeli restleşmenin son adımı olarak dikkat çekiyor.

Kuzey Kore dün sabah saatlerinde bir füze denemesi yapmış, 'tanımlanamayan' füze sonrası Güney Kore ve Japonya alarma geçmişti.

Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'nin bu hamlesi sonrası Güney tarafı da denizaltından bir füze fırlatmış ve iki ülke arasındaki gerginlik zirveye çıkmıştı.

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Güney Kore dün gerçekleştirdiği deneme ile kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7'nci ülke olmuştu.