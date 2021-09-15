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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze ateşledi!

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Son dakika: Kuzey Kore tanımlanamayan bir füze ateşledi!

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. AFP'ye konuşan Güney Kore kaynakları füzenin henüz sınıflandırılamadığının altını çizdi.

Kuzey Kore bir kez daha füze denemeleri ile dünya gündeminde.

Güney ordusuna göre, Kuzey Kore, Pyongyang'ın yeni uzun menzilli seyir füzelerini başarıyla test ettiğini söylemesinden günler sonra, geçtiğimiz saatlerde tanımlanamayan bir füze ateşledi.

Güney Kore kaynakları AFP'ye yaptığı açıklamada, nükleer silahlı Kuzey'in "Doğu Denizi'ne tanımlanamayan bir füze ateşlediğini" söyledi.

Füzenin tipi, menzili ve birden fazla başlığa ev sahipliği yapıp yapmadığı gibi detaylar füze henüz sınıflandırılamadığı için netlik kazanmış değil.

Son dakika: Kuzey Koreden uzun menzilli füze denemesi
Son dakika: Kuzey Kore'den uzun menzilli füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.

Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

Başta Güney Kore olmak üzere bölgedeki ülkelerin, Kuzey Kore'nin bu hamlesi sonrası alarma geçtiği de gelen bilgiler arasında 

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Kuzey Koreden dev kutlama... Korona mı savaş provası mı Bu fotoğraf çok konuşulacak
Kuzey Kore'den dev kutlama... Korona mı savaş provası mı? Bu fotoğraf çok konuşulacak!

Kuzey Kore son füze denemesini birkaç gün önce gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre, füze denemesi Cumartesi ve Pazar günleri yapılmış ve iki denemede de füzeler, 1500 kilometreden fazla mesafe kat etmişti.

Ancak bu füze denemeleriyle ilgili paylaşılan detaylara ilişkin henüz bağımsız uluslararası kanallardan doğrulama gelmedi.

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