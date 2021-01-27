Kuzey Kore'den şaşırtan hamle... Vaka yok diyorlar, aşı yapıyorlar!

Kuzey Kore koronavürs salgınıyla ilgili haberlerin ilk kez duyulmaya başladığı günlerde, Ocak 2020'de dünyayla olan bağını neredeyse koparmış; ülkenin kapılarını tüm dünyaya kapatmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının tüm dünyayı kasıp kavurduğu günlerde bile ülkesinde bir tek vaka bile olmadığını ısrarla açıklamıştı. Kuzey Kore'den dünya haber ajanslarına nadir olarak düşen fotoğraflarda ise hem Kim Jong-un hem de yanındaki yetkililer ve Kuzey Kore halkı çoğu zaman hepimizin kullandığı koruyucu yüz maskelerini takmadan görüntülenmeye devam etti.

Geçen yılın son aylarında bir politbüro toplantısında konuşan Kim Jong-un, ülkesinin Kovid-19'la nasıl başa çıkılacağına dair bir yol haritası olduğunu ve bunu başaracaklarını söylemişti.

Kuzey Kore ülkeden hiçbir şekilde resmi koronavirüs vaka ve ölüm bilgisi yollamamaya da devam ediyor.

Ülkeden gelen ve İngiliz basınına dayanan son habere göre ise Kuzey Kore hiç koronavirüs vakası olmamasına rağmen Kovid-19 aşısı üretmek için kolları sıvamış durumda.

Daily Mail'de yer alan habere göre ülkenin başkenti Pyongyang'da bulunan laboratuvarlarda Kuzey Koreli bilim insanları etkili bir aşı geliştirme çalışmalarına çoktan başladı bile.

Kuzey Kore'nin düşman komşusu Güney Kore'de, Seul'un ajansları koronavirüsün Kuzey'de yayılıyor olabileceğini iddia ederken bu iddiayı Kuzey'in salgının başladığı Çin'le olan yakınlığına bağladı.

Ülkeden gelen Güney Kore kaynaklı haberlere göre Kim Jong-un partisi Kovid-19 aşısı üretimi için özel bir büro oluşturmuş durumda.

Kuzey Koreli bilim insanlarının aşı çalışmalarında 'korona benzeri' belirtiler gösteren vatandaşları denek olarak kullandıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Kim Il Sung Üniversitesi'nde kurulan merkezde yürütülen çalışmalarda aşı konusunda dünyanın diğer ülkelerinde elde edilen verilerin 'hacklenerek' yani çalınarak kullanıldığı da Güney Kore'nin flaş suçlamaları arasında yer alıyor. Hatta bu Kovid-19 salgını verileri ve aşı çalışmalarını diğer ülkelerden çalmak için kullanılan birimin bir adı bile var: "Büro 325".

Kuzey Kore'nin Kovid-19 aşısının Faz I ve Faz II çalışmalarının çoktan tamamlandığı ve geniş çaplı Faz III çalışmalarının devam ettiği ülkeden gelen haberler arasında.

Kuzey Kore'nin koronavirüs verilerini hack'lediği iddiası geçen yılın kasım ayında Microsoft tarafından da dillendirilmişti. Kuzey Kore'nin bilgi sızdırdığı ülkeler arasında Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD yer alıyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore'nin ülke içindeki hareketliliği ve toplu taşıma gibi uygulamaları sıkı şekilde denetlediği ve 5 kişiden kalabalık toplantıların yasaklandığını söylüyor.

Ancak Kuzey Kore'de yakın aylarda tüm vatandaşların ve devlet erkanının oldukça kalabalık şekilde bir araya geldiği büyük toplantılar ve kutlama törenleri hala hafızalarda...