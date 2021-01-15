Kuzey Kore'den devasa askeri geçit töreni, dünyanın 'en güçlü' silahı tanıtıldı...

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, başkent Pyongyang’da düzenlenen askerî geçit törenine ait çarpıcı görüntüler yayınladı. Birçok uzman askerî geçit töreninin 4 yıl aradan sonra koronavirüs salgınına rağmen toplanan parti kongresinin ardından yapılmasını ‘ABD’nin yeni başkanına mesaj’ olarak değerlendirdi.



Kuzey Kore yönetiminin ABD’nin yeni başkanına mesaj vermek istediği askeri geçit töreninde, denizaltılardan atılan yeni balistik füzeler ve diğer birçok yeni askeri ekipman tanıtıldı. Törende koronavirüs salgınına karşı hiçbir tedbir alınmaması dünya basınında geniş yer buldu.



Sekiz günün ardından salı günü sona eren parti kongresinde Kim Jong’un ülkesinin nükleer programı, koronavirüs salgınıyla mücadele, ekinleri yok eden doğal afetler ve ABD öncülüğündeki yaptırımlar konusunda açıklamalar yaptı.

Uzmanlar ekonomik sıkıntılar ve ABD ile nükleer silahlar konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 9 yıllık iktidarının en zor günlerini yaşadığını söyledi.

Kuzey Kore Devlet Televizyonu, liderin başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı’da siyah kürk, şapka ve deri trençkot giyerek, binlerce asker ve sivili selamladığı görüntüleri paylaştı.

Devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde görünen, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş balistik füzeler ve önceden test edilen füze sistemlerinin modifiye edilmiş versiyonları dünyada büyük yankı uyandırdı.

Kuzey, Ekim ayındaki bir önceki askerî geçit töreninde, henüz en büyük ICBM'si gibi görünen şeyi açıkladı. Ülkenin önceki uzun menzilli füzeleri, 2017'deki uçuş testleri sırasında ABD anakarasının derinliklerine ulaşma potansiyeli olduğunu gösterdi.



KUZEY KORE’NİN NÜKLEER GÜCÜ

Dünyada büyük yankı uyandıran askerî geçit töreninden önce Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD anakarasını hedefleyebilecek daha uzun menzilli kıtalararası balistik füzeler, yeni taktik nükleer silahlar ve savaş başlıkları, nükleer enerjili denizaltılar, casus uydular ve hipersonik silahlar da dahil olmak üzere daha gelişmiş askeri teknolojileri geliştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Uzmanlar Kuzeyin bu tür sistemler geliştirip geliştiremeyeceği konusunda şüpheli ancak ülkenin en az bir düzine nükleer savaş başlığına sahip olduğuna inanılıyor.



BU HABERLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

