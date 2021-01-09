Tek tek saydı, listeyi açıkladı... Kim Jong-un'dan nükleer tehdit!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD’nin Kuzey Kore’nin "ana düşmanı" olduğunu yineleyerek, "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." dedi.

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, ABD’nin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söyledi.

Kim, Kongre'nin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

KUZEY KORE LİDERİ, ÜLKESİNİN DIŞ DÜNYAYLA BAĞLARINI GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin dış dünyayla bağlarını büyük ölçüde geliştirme ihtiyacını vurguladı.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin üçüncü oturumunda konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ülkenin dış ilişkilerini kapsamlı bir şekilde genişletmek ve geliştirmek gerektiğini" ifade etti.

Güney Kore ile ilişkileri de mevcut durum ve değişen zamanın gerektirdiği şekilde gözden geçirdiğini ifade eden Kim, Gençlik Birliği dahil ülkedeki işçi örgütlerini, görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla eleştirdi. Kim, Gençlik Birliğinin diğer görevlerinin üzerinde "ideolojik eğitime" öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri dün yapılan oturumda da "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirmişti. Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

Devam eden kongrede bugün 37 yaşına giren, doğum günü henüz babasının ve büyükbabasınınki gibi ulusal bayram olarak ilan edilmeyen Kim'in doğum gününün de kutlanacağı bildirildi.

ÜLKE SAVUNMASINI GÜÇLENDİRME MESAJI

Başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin ikinci oturumunda konuşan Kim, "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirdi.

Oturum sonrasında savunma kabiliyetinin ne şekilde artırılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.